GALLIPOLI (Lecce) – Una domenica gallipolina che considerato il clima era tutt’altro che autunnale ed ha regalato non poche emozioni agli spettatori che hanno assistito ad una regata competitiva, avvincente, piacevolissima.

A contendersi il titolo della XX edizione del Trofeo del Rivellino, assegnato Overall in tempo compensato, 31 imbarcazioni. A spuntarla alla fine è stata 2ALFA2 della LNI Torre San Giovanni, una Grand Soleil 34 piedi, che vede come armatore e timoniere Giuseppe Cazzato, alla randa Emilio Paolo, tailer Donato Manco e Antonio Tarantini, per le drizze Fabio Girasoli e prua Paolo Sanapo. Un equipaggio già rodato e che può vantare numerose partecipazioni e ottimi risultati anche nella nota Brindisi-Corfù oltre che la vittoria di altre tre edizioni del campionato Altura Salento.

La regata organizzata dalla Lega Navale e dal Circolo della Vela con il patrocinio della FIV e del Comune di Gallipoli ed è valevole come prima giornata del campionato invernale Altura Salento. Si è svolta in condizioni meteo ottimali, con un leggero vento di sud est, circa 7-10 nodi d’intensità durato per tutta la durata del percorso.

Il risultato è rimasto a lungo in bilico poiché la gara, durata un’ora e mezzo, ha visto un testa a testa fra quattro imbarcazioni 2ALFA2, Costa del Salento, Red Mullet, Verve Camer. A prevalere alla fine è stata 2alfa2 per 89 secondi, aggiudicandosi il gradino più alto del podio, il secondo posto è andato a Costa del Salento, il terzo a Red Mullet. Si tratta sempre di equipaggi esperti e che vantano partecipazioni in numerose competizioni internazionali.

Il prossimo appuntamento da segnalare agli appassionati di vela, domenica prossima a Gallipoli per la seconda gara del campionato invernale Altura del Salento che comprende 7 prove e si concluderà il prossimo 16 dicembre.

Christian Petrelli