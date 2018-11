FORLÌ – Il duro lavoro e la dedizione alla materia hanno di recente consentito al salentino Ugo De Giorgi di raggiungere l’ambita abilitazione di docente universitario ordinario, la più alta qualifica di docenza universitaria.

L’idoneità ha validità di 6 anni e conferisce ai professionisti la possibilità di ricevere questo tipo di incarico.

Il Professor Ugo De Giorgi ha già perseguito traguardi importanti come responsabile dell’Oncologia Uro-ginecologica dell’Istituto Tumori della Romagna Irst Irccs ed ora è abilitato per l’insegnamento accademico come professore ordinario.

Il risultato del concorso all’Abilitazione Miur nel settore concorsuale “Malattie del sangue, oncologia e reumatologia” è stato reso noto in questi giorni e De Giorgi si è distinto per la qualificazione scientifica in termini di titoli e pubblicazioni.

De Giorgi è un’eccellenza nel campo del trattamento dei tumori uro-ginecologici e nel trapianto con cellule staminali emopoietiche nei tumori solidi, è membro di importanti società scientifiche quali la Società italiana (Aiom) ed europea (Esmo) di Oncologia Medica e fa parte del Consiglio Direttivo del Gruppo Italiano Tumori Germinali (Igg) di cui ricopre anche il ruolo di Segretario. Autore di oltre 200 pubblicazioni sulle più importanti riviste scientifiche internazionali, tra cui New England Journal of Medicine, Journal of Clinical Oncology, Lancet, ha al suo attivo oltre 100 presentazioni a congressi nazionali ed internazionali.

Nella sua carriera ha ottenuto importanti riconoscimenti internazionali ed è stato ed è coordinatore di vari studi in collaborazione con centri europei e americani. Le aree di interesse prevalenti sono lo studio di farmaci innovativi e immunoterapia nei tumori urologici e ginecologici. Di recente si sta occupando di medicina di precisione, definita anche “medicina personalizzata”, grazie alla quale, attraverso test genetici basati su analisi del sangue.