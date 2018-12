ARADEO (Lecce) – Esplode una bombola e crolla un’abitazione, seppellendo l’anziana proprietaria sotto le macerie, per la quale – purtroppo – non c’è stato nulla da fare.

Il dramma si è consumato in mattinata in via Silvio Pellico ad Aradeo. La vittima è una donna di 82 anni, che viveva da sola in casa, trovata priva di vita dai soccorritori.

L’allarme è scattato attorno alle 7.45, quando l’esplosione di una bombola di gas ha provocato il crollo delle pareti retrostanti dell’abitazione al civico 54.

Sul posto sono subito intervenuti i carabinieri, i medici del 118 ed i vigili del fuoco, che durante le operazioni di soccorso hanno estratto l’anziana donna senza vita dalle macerie della sua abitazione.

