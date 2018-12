Uscirà il 19 dicembre 2018, “Amici come prima”, un film diretto da Christian De Sica, che ne è anche interprete insieme a Massimo Boldi. Era da molto tempo che non vedevamo sul grande schermo il duo comico della risata italiana, esattamente 13 anni. Come si può intuire già dal titolo, il riferimento va precisamente alla storia di Boldi e De Sica, la storia di un grande legame professionale ma soprattutto la storia di una grande amicizia che è durata nel tempo. Nel film sicuramente non mancano i soliti cliché, le classiche battute demenziali ma soprattutto i riferimenti ai precedenti film fatti insieme dai due attori, come Natale in India o Natale a Miami.

La trama si basa sul concetto dell’inesorabilità del passare del tempo, della solitudine e sulla fragilità dei rapporti umani ma tratta anche dell’amaro tema della disoccupazione. La storia comincia con Christian De Sica che veste i panni di Cesare, direttore di un albergo molto lussuoso ma che dopo tanti anni di lunga carriera e di un servizio dignitoso ed onorato, viene licenziato dalla proprietaria. Quando l’uomo si rende conto di trovarsi sul lastrico per rimediare al problema e per non lasciare insoddisfatta Carla, moglie parassita e pretensiosa (Lunetta Savino), si traveste da donna per diventare la badante di Massimo Colombo (Massimo Boldi), padre di Luciana (Regina Orioli) la donna che l’ha liquidato. Cesare così avrà a che fare con lo svitato, euforico ed intraprendente Colombo, detto il presidente.

Questa Commedia potrebbe correre il rischio di essere soggetta al pregiudizio di venire considerata il solito cinepanettone, invece va detto che è una combinazione di battute sicuramente a tratti demenziali ma con una componente umoristica di buon livello, rappresentando il vero sense of humor, inoltre non sono da sottovalutare gli aspetti umani che affronta, come avere una figlia avida ed una moglie che sa solo chiedere. Questo non significa che i personaggi femminili siano sempre negativi nella realtà ma in questo film viene presentata la pura solidarietà maschile dal momento in cui c’è una grande ostilità femminile, cosa che comunque non è surreale nella vita di tutti i giorni.

In molti penseranno che questa pellicola rispecchi perfettamente il concetto di misoginia ma forse non è il caso di fare troppi eticismi anche perché il mondo è cambiato da tanto tempo ormai, perciò è abbastanza normale che anche le donne abbiano il potere di contrastare gli uomini diventando un po’ delle villain ladys ma di certo la produzione ha voluto solo cogliere un’opportunità, senza l’intenzione di screditare l’universo femminile che viene invece esaltato dallo stesso personaggio di De Sica. Le due figure centrali di Boldi e De Sica offrono una performance del tutto nuova, c’è sicuramente la presenza degli elementi del passato ma sostanzialmente solo sotto forma di tributo e di ricordo, il che è ridicolo ma non banale e funziona perché diverte non seguendo la via della volgarità.

Christian si dimostra un ottimo regista, trasformista ed equilibrista dal momento in cui nel film, nel suo doppio ruolo è costretto a portare tacchi, vestiti femminili, una parrucca che ricorda quella Mrs. Doubtfire, interpretata dal grandissimo Robin Williams e deve faticosamente sottrarsi alle incalzanti avance di Boldi, altra colonna portante del film, che dimostra a quasi 68 anni di non aver perso dinamismo, energia, elasticità e la sua canonica mimica facciale variabile nei momenti clou. Il film è un ottimo prodotto, di certo non un capolavoro ma è una pellicola organica con una struttura solida che purtroppo rischia di essere penalizzata dalla locandina che si presenta natalizia ma che in realtà con il Natale c’entra poco o niente ma se vogliamo considerare il film sotto un altro aspetto più celato, il fatto di averlo distribuito durante il periodo natalizio, sta a significare la ripresa di una tradizione, il rinnovo continuo di un’amicizia che non è mai terminata fra i due maestri delle gag, così come sarà per i loro personaggi, nonostante tutto, nonostante il tempo. Detto questo” Amici come prima” è un anti cinepanettone che tende intelligentemente a beffarsi e a ridere di se stesso, puro e mero metacinema, da non perdere.

Francesco Stomeo