Uscirà nelle sale italiane il 27 dicembre “Moschettieri del re – la penultima missione”, per la regia di Giovanni Veronesi. Questa pellicola è tratta dal romanzo di Dumas “I moschettieri vent’anni dopo”. La storia ha inizio presentandoci i quattro moschettieri vent’anni dopo le loro prime imprese. D’Artagnan è ormai, allevatore di maiali (Pierfrancesco Favino) che ha sempre un gomito spadaccino ma un ginocchio quasi fuori uso, Atos (Rocco Papaleo), si abbandona totalmente alla lussuria con incontri bisex, Aramis (Sergio Rubini), se ne sta rintanato in chiesa, coperto di debiti e con il rimorso per le morti causate ed infine Portos (Valerio Mastandrea), è diventato un vero e proprio alcolista.

Arrivati a questo punto della loro vita non solo sono arrugginiti e malandati ma anche cinici e disillusi ma il destino ha in serbo per loro ancora un’ultima missione, la regina Anna (Margherita Buy), ha ancora bisogno del loro aiuto perché il cardinale Mazzarino (Alessandro Haber) sta complottando contro il reame accompagnato da Milady, la sua diabolica amante. Il compito dei moschettieri sarà quello di contrastarlo, di impedire che i suoi diabolici piani si concretizzino e di proteggere la regina e suo figlio il Re Luigi XIV.

Il film funziona ed è in uscita nel periodo natalizio ma potrebbe avere un successo più che discreto a prescindere dal momento, ha tutte le carte in regola per non deludere il pubblico, con le battute ben elaborate da parte dei quattro protagonisti, la scenografia fiabesca, la sceneggiatura impeccabile e infine la fotografia che ci presenta la bella, suggestiva e incantevole Lucania.

La caratterizzazione dei personaggi in particolare dei protagonisti, è stata costruita per essere comica e al tempo stesso tragica ovvero tragicomica, in più ognuno dei moschettieri ha un accento diverso, quello dei loro interpreti. Favino il romanesco ma in certi momenti, quando il suo personaggio fa battute sconce a doppio senso, è presente anche l’accento francese dal momento in cui il personaggio di D’Artagnan ha comunque un rilievo maggiore rispetto agli altri Cavalieri, essendo il primo cavaliere della regina e reso volutamente tonto. Portos ha l’accento Milanese di Mastandrea, che ha dimostrato in questa pellicola di essere all’altezza di un ruolo comico ed esilarante, rendendo il suo personaggio probabilmente il più simpatico, quindi si può dire che l’attore Milanese abbia finalmente rotto una volta per tutte il tabù, di sapere interpretare solo ruoli seri e tristi. Atos parla in lucano e Papaleo trasmette al suo personaggio la passione per il canto, invece Sergio Rubini interloquisce utilizzando il suo accento natio, il barese, inoltre l’attore pugliese ha utilizzato la sua autorevolezza nella costruzione del suo Aramis.

Anche se alcune scelte potrebbero sembrare un po’ troppo stravaganti e all’apparenza inopportune come per esempio la scelta di far parlare i moschettieri attraverso accenti stranieri di certo non francesi, il tutto avrà più senso alla fine del film che riserverà un bel finale a sorpresa. Si tratta di una commedia d’avventura piuttosto piacevole che può conquistare il cuore degli adulti ma anche dei bambini e i moschettieri saranno all’altezza di dimostrare che anche dopo tanti anni, sebbene un po’ invecchiati, possono ancora dimostrarsi gli idoli di un tempo, amati dai più piccoli, rubando la scena tra duelli, combattimenti, indossando di nuovo le cappe al grido di sempre “tutti per uno ed uno per tutti”, perché la loro ora non è ancora finita. “Moschettieri del re-la penultima missione” è una pellicola ben congeniata, studiata e progettata che utilizza al meglio le armi che ha a disposizione, non solo spade, coltelli, fucili o pistole ma soprattutto originalità ed epicità che la rendono imperdibile.

Francesco Stomeo