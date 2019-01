GALATONE (Lecce) – Continua il 18 gennaio la stagione di teatro e musica “Teatri dell’Agire” del Teatro Comunale di Galatone, con “La Guerra dei Sessi“di e con Francesca Milani e Danilo De Santis, direttamente dal programma comico “Colorado Cafè” di Italia 1.

Il duo comico presenta uno spettacolo incentrato sullo storico conflitto tra uomo e donna. Le differenti situazioni proposte metteranno in risalto come l’universo maschile e quello femminile siano il più delle volte lontani e inconciliabili: il mondo della maternità che si scontra con quello della paternità, la dura vita delle donne alla ricerca della forma fisica perfetta e il rapporto con i marpioni da palestra, un appuntamento al buio dove all’uomo bastano anche solo poche immagini per innamorarsi di una donna che non sarà come immaginava, le innumerevoli tentazioni generate dai social network, il mondo delle discoteche visto attraverso gli occhi di due improbabili cubisti, le vicende di una coppia di anziani alle prese con il mondo giovanile. Uno scontro che metterà a nudo l’annosa guerra fra i sessi, che, pur battagliando, non smettono di cercarsi per cercare un completamento forse proprio grazie alle rispettive diversità.

Milani&DeSantis contano numerose partecipazioni in programmi noti al grande pubblico, fra queste ricordiamo “Pelo e contro Pelo” in onda su radio Kiss Kiss assieme al conduttore Pippo Pelo e al duo Gigi&Ross; “SCQR” ( Sono Comici Questi Romani) in onda su più canali del digitale terrestre; “Colorado Cafè” in onda su Italia 1.

La stagione curata dal direttore artistico Salvatore Della Villa in sinergia con il Sindaco di Galatone Flavio Filoni, quest’anno si avvale della collaborazione del Teatro Pubblico Pugliese.

La stagione proseguirà il 27 gennaio, giornata della memoria, con il testo scritto da Stefano Massini “Processo a Dio”, per non dimenticare l’orrore che è stato, messo in scena dalla Compagnia Theatrum.

Porta ore 20.30 – Sipario ore 21.00

BIGLIETTI

Platea I settore €15 intero – €13 ridotto – €5 allievo scuola di teatro

Platea II settore €10 intero – €8 ridotto – €5 allievo scuola di teatro

Galleria €7

I biglietti ridotti saranno concessi esclusivamente agli under 30 e over 65.

I biglietti “allievo scuola di teatro”saranno concessi esclusivamente agli allievi della Scuola di Teatro ‘La Macchina Attoriale’

I singoli biglietti potranno essere acquistati e/o prenotati una settimana prima di ogni spettacolo ogni lunedì e giovedì dalle 17 alle 20 oppure dalle ore 19.00 prima di ogni spettacolo presso il botteghino del teatro, oppure online e presso i punti vendita VivaTicket.