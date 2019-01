di Francesco Oliva

SPECCHIA (Lecce) – C’è una pista investigativa per risalire agli autori dei colpi di pistola esplosi nella notte tra il 16 e il 17 dicembre ai danni dell’auto del parroco antimafia don Antonio Coluccia. Una pista che conduce agli ambienti della criminalità organizzata. Su quale sia il filo che unisce l’intimidazione agli ambienti malavitosi è ovviamente materia d’indagine. Sicuramente non sarebbero state le parole, gli ammonimenti e gli interventi del parroco da anni impegnato nella lotta contro la criminalità ad armare la mano degli attentatori.

Potrebbe esserci qualcosa in più su cui vige il massimo riserbo da parte di investigatori e inquirenti (al lavoro i carabinieri insieme al pubblico ministero Paola Guglielmi e all’aggiunto della Dda Gugilelmo Cataldi). Di certo, negli ultimi tempi, la vitalità e la dinamicità della criminalità locale sono tornate di stringente attualità non fosse altro per le nuove collaborazioni avviate di recente. Equilibri sottilissimi, pronti a saltare in qualsiasi momento rompendo alleanze e accordi. Al vaglio anche gli ultimi contatti telefonici del prete. Al momento comunque non ci sono indagati. Il fascicolo è a carico di ignoti.

L’intimidazione risale tra le due e le tre della notte lungo Corso Italia, strada centrale di Specchia. Gli attentatori, se sono stati effettivamente più di uno, si avvicinarono alla vecchia Alfa Romeo di proprietà dell’Opera fondata da don Antonio esplodendo quattro colpi di pistola calibro 9; i proiettili mandarono in frantumi il vetro del finestrino del lato passeggero, mentre un paio di ogive si conficcarono nello sportello. Un’intimidazione in piena regola. Anticipata da un altro inquietante presagio avvenuto solo due giorni prima quando a Supersano, su un manifesto che annunciava la partecipazione di don Antonio a un incontro sulle legalità e contro il bullismo, erano apparse scritte in arabo. E il livello di guardia si è nuovamente alzato.

Da settembre, il parroco era uscito dal programma di protezione personale dopo diversi anni vissuti sotto scorta. Aveva deciso di muoversi liberamente con quell’auto crivellata di colpi, simbolo dell’antimafia, dopo aver viaggiato in lungo e in largo per diffondere in tutta Italia il suo messaggio di impegno civile e sociale. Ma la sua decisione è durata ben poco. I due episodi (in particolare i colpi di pistola) hanno convinto la Prefettura di Lecce a correre ai ripari disponendo d’urgenza la scorta al parroco di Specchia in attesa che la proposta avanzata dal Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica venga valutata a Roma dall’Ucis, l’Ufficio Centrale Interforze per la Sicurezza Personale.