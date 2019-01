CASARANO (Lecce) – È tempo di open day per l’Istituto di Istruzione Superiore “Rita Levi Montalcini” di Casarano: le due sedi, infatti, saranno aperte al territorio negli appuntamenti prefissati durante il mese di Gennaio al fine di presentare la ricca offerta formativa alle famiglie e agli studenti interessati. L’inaugurazione è programmata per venerdì 11 gennaio con l’ormai consueta “Notte Bianca del Liceo Classico”: nella storica sede di via Ruffano, alunni e docenti animeranno una serie di attività culturali, artistiche e creative, aperte al pubblico dalle 18:00 alle 24:00. L’indomani, sabato 12 dalle 16:00 alle 18:30, toccherà alla sede di viale Stazione vestirsi a festa per presentare e far conoscere attività, proposte e finalità dei Licei Linguistico, delle Scienze Umane e del contemporaneo Economico-Sociale. Domenica 27, in contemporanea, verrà riproposto l’open day in entrambe le sedi, visitabili dalle 9:30 alle 12:30. Per favorire la conoscenze delle discipline caratterizzanti i vari indirizzi, nei pomeriggi del 9, 16 e 23 gennaio, l’Istituto ha predisposto per i futuri liceali dei mini-corsi di Latino, Greco, Filosofia, Scienze Umane, Diritto, Tedesco, Spagnolo, Francese e Cinese. L’istituto, inoltre, offre, numerose attività opzionali nel corso dell’anno scolastico, come la possibilità di ottenere la certificazione HSK di lingua cinese, in collaborazione con il Dipartimento di Lingua e Cultura Cinese della Scuola paritaria internazionale “San Giovanni Elemosiniere” di Casarano, tutte le certificazioni QCER nelle lingue straniere, oltre a certificazioni informatiche e ore aggiuntive di matematica, diritto, latino, greco e lingue straniere.

Con l’iniziativa “Fai scuola con noi al liceo”, infine, è prenotabile una visita presso le suddette sedi del “Montalcini” nel mese di Gennaio 2019, che consentirà agli interessati di partecipare attivamente alle attività didattiche della scuola in un confronto diretto con i docenti e gli alunni. Per ulteriori informazioni, visitare il sito www.iisritalevimontalcini.it o contattare la segreteria didattica al n° 0833505051.