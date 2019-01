LECCE – Nuovo appuntamento del Teatro in Tasca con PATCHWORK coproduzione internazionale del Théâtre du Gros Mécano (Québec City) e Segni d’Infanzia (Mantova) in residenza a Koreja dal 14 al 19 gennaio 2019.

Domenica 20 gennaio 2019, ore 11:00 e ore 17.30 in scena la storia di un incontro che nasce dalla curiosità verso l’altro e che presto si trasforma, in maniera poetica e visionaria, in un gioco teatrale per leggere la propria storia personale come episodio di una nuova mitologia contemporanea. Due personaggi, un antropologo e una donna, si incontrano in un luogo senza spazio e senza tempo dove percorrendo alberi genealogici e scoprendo oggetti capaci di evocare storie di viaggi e avventure di famiglia, accompagnano bambini e adulti alla scoperta dell’importanza di chiedersi chi veramente siamo e da dove veniamo. Un mosaico di storie di cui ciascuno è un unico e indispensabile tassello.

Alle ore 10 e 16.30 consueto appuntamento con il laboratorio de IL TEMPO DI MOMO dal titolo STOFFE E VECCHI MERLETTI, uno spazio nomade per veicolano, attraverso il gioco, i principi di un corretto stile alimentare, in grado di preservare la salute e garantire il benessere.

Sempre domenica 20 gennaio primo appuntamento di TEATRO IN BICI – KIDS dedicato alle famiglie. Realizzato in collaborazione con ASD NEST, l’appuntamento vedrà la giovane carovana pedalare direttamente verso i Cantieri Teatrali Koreja alla scoperta della magia del teatro con Patchwork, lo spettacolo prodotto da Segni d’infanzia, insieme al canadese Théâtre du Gros Mécano. Ore 9.30 incontro presso Manifatture Knos – Via Vecchia Frigole; Ore 10.30 arrivo a Teatro Koreja con accoglienza dei partecipanti; ore 11.00 Inizio spettacolo Patchwork – Théâtre du Gros Mécano (Québec City) / Segni d’infanzia Ingresso 5€ (il contributo comprende l’ingresso allo spettacolo Patchwork e la colazione) PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA al 388.9348373 entro sabato 19.01.

Biglietti

Ingresso adulti e bambini € 6 – Abbonamento a 8 spettacoli con posto assegnato ore 11.00 € 36

Abbonamento a 8 spettacoli con posto assegnato ore 17.30 € 40 – Domenica Green ore 10.00 (riservato ai piccoli ciclisti)

Spettacolo + Laboratorio Tempo di Momo € 6

Family Card ore 11.00 (gruppi da 4) € 20 – Laboratorio Tempo di Momo € 1