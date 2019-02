di F.Oli.

MURO LECCESE – LECCE – Dopo la fine della relazione le avrebbe tentate e fatte tutte. Anche installare nel telefonino della ex compagna un’applicazione spia a pagamento per localizzare il cellulare, scattare foto, intercettare audio e video. La ex come un’ossessione; un martello pneumatico nella testa da monitorare in ogni suo passo sfiancandone pazienza, tolleranza e salute. M.V., 52enne di Capo Rizzuto (comune in provincia di Crotone), ha patteggiato 2 anni di reclusione con l’accusa di installazione di apparecchiature atte ad intercettare, una forma più “raffinata” dello stalking e più subdola delle molestie. L’imputato rispondeva anche di truffa (per un episodio di cui parleremo successivamente). Ad emettere la sentenza il gup Cinzia Vergine sulla scorta di un’indagine condotta dai carabinieri dopo la denuncia della persona offesa: una 33enne di origini bulgare, attualmente residente a Lecce e parte civile con l’avvocato Dimitry Conte. Fisico mozzafiato, bellezza tipica dell’Est. Tutte le peculiarità per far girare la testa al compagno di turno.

Come accaduto al suo fidanzato di qualche anno più grande. Che, dopo averla persa, ha perso anche la testa iniziando a molestarla nei modi più disparati. Inviando numerosissimi mail, sms e messaggi whatsapp; organizzando un’attività di pedinamento costante ingaggiando diversi investigatori privati; diffondendo notizie gravemente calunniose e diffamatorie sul suo conto anche ai futuri datori di lavoro della donna. La “genialità” compiuta dall’uomo, se così la si può chiamare, sarebbe consistita nell’installare sullo smarthphone della donna un’applicazione “spia” a pagamento chiamata “cerberus” per poter intercettare abusivamente conversazioni telefoniche in entrata e in uscita e i messaggi WhatsApp. In tal modo per la ragazza sarebbe stato impossibile potersi muovere liberamente tanto da dover cambiare le sue abitudini di vita e con il timore di essere costantemente pedinata da qualcuno e dallo stesso indagato.

Per bloccare l’ex molesto o chi per lui, la 33enne si è vista costretta a bloccare le chiamate in entrata nonché gli indirizzi e-mail dell’indagato. Invano. Perché l’imputato avrebbe continuato a cambiare numero di telefono ed indirizzo di posta elettronica, facendola chiamare da sconosciuti ed impedendole di programmare viaggi e i più minimi spostamenti. Vita privata ma anche lavorativa. Danni collaterali su più fronti. L’uomo le avrebbe reso estremamente difficoltoso trovare un posto di lavoro atteso che, costantemente, inviava messaggi messaggi diffamatori e calunniosi sul suo conto ai datori di lavoro per evitare di assumerla.

L’imputato, come detto, ha patteggiato anche per il reato di truffa ai danni di D.R., 39enne di Cavallino, al quale si sarebbe spacciato per il responsabile di una società con sede in Spagna e la sua ex fidanzata come una “dipendente infedele” che aveva formato un pre-contratto che prevedeva una clausola con cui il personale della società era autorizzato a controllare, filmare e fotografare la dipendente per verificare la sua condotta di vita. Con questi diabolici artifici, M.V. avrebbe indirizzato a D.R., per posta elettronica, un contratto dell’incarico più un allegato dove vi era la foto e la descrizione della dipendente nonché i posti e le persone che frequentava abitualmente. In tal modo avrebbe convinto D.R. (altra parte civile con l’avvocato Silvio Giardiniero) con un compenso mensile di mille e 700 euro, ad accettare l’incarico di investigatori e raccogliere informazioni sulla vita privata della donna senza, però, mai corrispondere il compenso pattuito.