Lecce – Formare e informare per garantire un turismo di alta qualità che valorizzi il territorio e porti un concreto contributo economico alle aziende.

Un’impresa difficile, ma non impossibile, in tutto il mondo i professionisti del settore hanno infatti deciso di puntare sulla scommessa della qualità e dell’innovazione con risultati sempre più vicini all’accellenza.

E proprio di eccellenza si parlerà nei 3 giorni della V edizione di BTM Business Tourism Management, una delle manifestazioni più importanti del Sud Italia presentata oggi alla stampa.

Tre giornate dedicate al turismo che dal 28 febbraio al 2 marzo riempiranno le sale di una delle location storiche leccesi, il Castello di Carlo V.

Adiacente al Castello, più precisamente nel foyer del Politeama Greco, sarà allestita la main hall di BTM, che ospiterà importanti professionisti del settore provenienti da ogni parte del mondo impegnati in incontri, seminari, conferenze e workshop.

La sezione Gusto di BTM sarà ospitata all’interno di una struttura dalle pareti a vista, di alta tecnologia, realizzata dall’azienda leader del settore Sprech Group Outdoor, partner di BTM.

Ideato e organizzato dall’agenzia 365 giorni in Puglia, BTM prevede la presenza di circa 140 espositori, 50 buyers internazionali, relatori, giornalisti e influencer.

Mary Rossi, responsabile BTM ha dato il via all’incontro con la stampa ricordando con orgoglio la grande crescita che BTM ha avuto in questi anni e ha svelato le principali novità dell’edizione 2019: ”Quest’anno ci sarà anche un altro contenitore importante, il foyer del Politeama Greco che ospiterà la parte convegnistica dell’evento. Tanti gli appuntamenti di spessore come il B2B con buyer provenienti da tutto il mondo, per occasioni di networking e business matching nei settori leisure, mice and incentive, individuali e gruppi, enogastronomia, viaggi di nozze e di lusso; o come la giornata del 1° marzo, dedicata interamente alla formazione in ambito turistico;

UNA BUONA IDEA è il claim della manifestazione, perché desideriamo essere spunto di brillanti iniziative per far crescere il nostro territorio”.

A Mary Rosso si è unita Paola Puzzovio, responsabile BTM GUSTO che ha precisato: “Dal primo anno BTM Gusto racconta il turismo enogastronomico, una parte importante per il nostro territorio che muove, ormai, turisti da tutto il mondo. Quest’anno l’area BTM Gusto farà da congiunzione tra il Castello di Carlo V ed il Politeama Greco in una struttura a vista dove si svilupperanno tutte le attività. Un villaggio enogastronico vero e proprio che comprenderà i salotti del gusto per scambiare idee, progetti e accordi aziendali; i talovini del gusto per degustare e approfondire la conoscenza dei prodotti, e uno spazio dedicato alla cultura e all’informazione. Iniziative per raggiungere quello che è sempre stato il nostro obiettivo, creare una rete di operatori turistici per assisterli e supportarli nel loro percorso.”

Presente alla conferenza anche il sub-commissario della città di Lecce la dottoressa Simone: “Nonostante il difficile momento che sta attraversando la città, il Comune di Lecce ha voluto garantire la sua presenza a BTM, una manifestazione che con impegno si attiva da anni per promuovere il territorio”.

“BTM è diventata un appuntamento importante per i Comuni e gli operatori del settore, che punta a valorizzare al massimo le attività delle imprese di tutto il Salento, con il contributo di Puglia promozione – ha dichiarato l’assessore regionale allo sviluppo economico e all’industria turistica e culturale Loredana Capone -Dopo il Buy Puglia organizzata direttamente da Puglia Promozione, è la più importante fiera del turismo pugliese, che si presenta con un’interessante attività sulla formazione e sui prodotti turistici, in particolare sul gusto. Io credo che quanto più riusciamo ad organizzare momenti di incontro e confronto sui territori, con buyers nazionali e internazionali, tanto più l’intera economia turistica regionale ne beneficia.

D’altra parte, l’accoglienza è fatta di ottimo cibo, di pernottamenti ma anche e soprattutto di servizi che migliorano solo se si lavora insieme ai comuni. Per questo nella costruzione di itinerari di viaggio sempre di più si dovrà lavorare tutti insieme, costruendo proposte che strutturino un’alleanza tra diverse destinazioni, da nord a sud della Puglia, e che consentano ai turisti, specialmente agli stranieri, che vengono da più lontano, di aumentare i pernottamenti.”

Il presidente della provincia di Lecce Stefano Minerva ha spiegato l’importanza che BTM riveste per la Provincia: “Abbiamo voluto fortemente patrocinare l’iniziativa perché è un’occasione per valorizzare il nostro territorio, la nostra storia e la nostra cultura e farsi conoscere in tutto il mondo”.

È possibile visionare il programma completo sul sito istituzionale di BTM www.btmpuglia.it.