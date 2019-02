NARDO’ (Lecce) – Rubano 3 moto in un’officina meccanica e le mettono in vendita su internet, ma vengono scoperti e denunciati dalla polizia.

Il furto era stato compiuto il 29 settembre scorso a Nardò, dove ignoti, dopo aver forzato la porta d’ingresso, avevano portato via le moto.

Gli agenti della polizia locale e della polizia scientifica, a seguito dell’allarme lanciato dal titolare dell’offcina, avevano tempestivamente avviato le indagini finché non è finalmente arrivata la svolta.

Il proprietario di una delle moto rubate, una Honda Cfr 450 R, l’ha riconosciuta su un noto sito di vendita on line dove oltre alla foto del motoveicolo, era stato anche segnalato il nome, cognome e numero di telefono di un uomo residente a Lucera.

Gli agenti del commissariato di Lucera, allertati dai colleghi, hanno provveduto ad accertare l’identità del venditore e a verificare che fosse realmente in possesso della moto.

Le indagini hanno portato così alla denuncia per ricettazione di due pregiudicati di San Secero e di due lucerini di 46 e 21 anni per incauto acquisto.