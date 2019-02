F.Oli.

MONTESARDO SALENTINO (Lecce) – Lucio Marzo non era in grado di intendere e di volere al momento dell’omicidio e la difesa chiede nuovamente l’affidamento ai servizi sociali. Emergono nuovi dettagli sul ricorso in Appello depositato, nei giorni scorsi, dall’avvocato Luigi Rella per il 18enne di Montesardo salentino, condannato in abbreviato a 18 anni e 8 mesi di reclusione per l’omicidio della sua fidanzata, la 16enne di Specchia Noemi Durini.

Nelle 31 pagine del ricorso l’avvocato chiede che vengano concesse anche le attenuanti generiche proprio per le sue limitate capacità di giudizio. Una tesi avvalorata dai continui trattamenti farmacologici e trattamenti sanitari obbligatorio a cui Lucio è stato sottoposto nelle settimane che hanno anticipato il delitto.

Quella notte, stando agli esiti investigativi condotti dai carabinieri del Nucleo Investigativo di Lecce insieme ai colleghi di Tricase e Specchia, Lucio prelevò la studentessa dall’abitazione di Specchia con la Fiat 500 di famiglia. Dopo aver percorso una decina di chilometri raggiunsero una campagna alla periferia di Castrignano del Capo dove Lucio consumò il suo progetto omicida. Una mano assassina a soli 17 anni. Lucio ferì Noemi con alcune pietre. Poi, dopo una rapida colluttazione, colpì la fidanzata con una coltellata alla nuca.

Infine trascinò il corpo della ragazza sotto un cumulo di pietre di un muretto a secco lasciando Noemi agonizzante. Rientrò a casa. Senza nutrire alcun rimorso. Noemi morì dopo circa tre ore per asfissia così come accertato dal medico legale Roberto Vaglio. Nei mesi successivi, però, Lucio ritrattò più volte tirando in ballo Fausto Nicolì, meccanico di Patù, come autore materiale dell’omicidio. Salvo poi fare un altro passo indietro nel corso dell’udienza preliminare quando confessò nuovamente il delitto chiedendo per la prima volta scusa ai genitori di Noemi.

Sull’omicidio è sempre aperto un secondo filone in cui sono indagati i genitori di Lucio sulla scorta dell’opposizione alla richiesta di archiviazione avanzata dal pm Donatina Buffelli. Il gip ha disposto un supplemento d’indagine.