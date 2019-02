SOLETO (Lecce) – 29enne di Soleto con il “pollice verde” denunciato perché sorpreso a coltivare “maria” in casa. La scoperta è stata effettuata nelle scorse ore dai carabinieri della locale stazione.

In seguito ad una perquisizione domiciliare, i carabinieri hanno trovato 4 piante di marijuana, un armadio mobile in tela utilizzato per la coltivazione indoor delle piante di marijuana, completo di lampada a led, strumentazione varia e fertilizzante chimico, un involucro con 3 grammi di hashish e una bilancino di precisione. Per il 29enne è cosi scattata la denuncia per detenzione e produzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio.