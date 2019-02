SANREMO – Dopo la full immersion nei 24 brani in gara di martedì, ieri sul palco si sono esibiti 12 big.

Il sistema di voto del Festival di Sanremo non è uguale per tutte e cinque le serate ed è strutturato in maniera tale da restituire, a fine manifestazione, un esito completo ed equilibrato delle varie giurie.

Le prime tre serate del martedì, mercoledì e giovedì, seguono lo stesso sistema: il 40% viene deciso in base al televoto, il 30% secondo le preferenze della Giuria della Sala Stampa e il restante 30% per quelle della Giuria Demoscopica.

La quarta serata del venerdì, quella dei duetti, prevede questo sistema di voto: il televoto pesa per il 50%, la Giuria della Sala Stampa per il 30% e infine la Giuria d’Onore per il 20%.

Infine la serata del sabato, che decreta gli esiti definitivi: il televoto incide per il 50%, la Giuria della Sala Stampa per il 30%, la Giuria d’Onore per il restante 20%.

Ecco quindi la classifica provvisoria di ieri:

Zona Blu, parte alta: Achille Lauro, Arisa, Loredana Bertè, Daniele Silvestri

Zona Gialla, parte intermedia: Ex-Otago, Ghemon, Il Volo, Paola Turci

Zona Rossa, parte bassa: Federica Carta e Shade, Einar, Negrita, Nek