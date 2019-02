SANREMO – La quarta serata della 69esima edizione del Festival di Sanremo, quella dei duetti andata in onda venerdì sera, è stata vista da 9 milioni 552 mila telespettatori, con uno share del 46,1 per cento, in calo rispetto allo scorso anno.

Più nel dettaglio, la prima parte della serata ha avuto 11 milioni 170mila spettatori, pari al 45,5 per cento di share; la seconda ha avuto 6 milioni 215mila spettatori, pari al 48,6 per cento di share.

La prima serata di Sanremo era stata vista da poco più di 10 milioni di spettatori, con uno share del 49,5 per cento, la seconda da poco più di 9 milioni di spettatori, con uno share del 47,3 per cento, la terza da circa 9 milioni e mezzo di telespettatori, con uno share del 46,7 per cento.

La quarta serata del Festival di un anno fa era stata vista da 10.108.000 spettatori, con uno share del 51,1 per cento: la prima parte del programma era stata vista da 12.246.000 spettatori, con il 49,01 per cento di share, e la seconda da 6.849.000 spettatori, con il 57,3 per cento di share.