SANREMO – Siamo quasi agli sgoccioli: dopo i look un po’ sui generis delle prime serate sembra che il quarto appuntamento con Sanremo sia all’insegna del glitter.

Perfino Baglioni, in versione circense, sfoggia un completo argentato.

Ecco le pagelle della penultima serata della stilista Elena Vera Stella:

Virginia Raffaele – 8

Virginia, finalmente per noi è un sì. Abito monospalla glitter nero e argento, capelli da sirena, trucco sempre naturale. Era il look che speravamo di vedere. Almeno il primo. Fingiamo di ignorare il secondo.

Questo sì che è un little black dress: vita alta con cintura (come i modelli top della primavera estate), scarpe decolleté ma con quel tocco di grinta in più. Il voto potrebbe essere abbassato dall’improbabile completo rosso di Shade, che sembra il ragazzo dell’ascensore di Grand Budapest Hotel, ma preferiamo non conteggiarlo.

Cristina D’Avena – 6

Il vestito a bretelline è un po’ low profile per il palco dell’Ariston, il cappello non c’entra molto. Ma le si vuole bene per lo sforzo.

Noemi – 7

Bello il velluto, bello colore blu petrolio, particolare la scollatura un po’ anni ’80. Forse la cinta con mega fiore glitterato si poteva risparmiare.

Noemi – 7

Bello il velluto, bello colore blu petrolio, particolare la scollatura un po’ anni ’80. Forse la cinta con mega fiore glitterato si poteva risparmiare.

Patty Pravo – 6

I capelli questa sera sono legati (e meno male), il solito completo uguale a quello delle altre due serate (che abbia chiesto consiglio all’amica Ornella Vanoni) in un nuovo colore. Sarà che ci siamo abituati o sarà che dopo essere entrata a esibizione già iniziata salutando con un “Ciao” merita la nostra stima.

Arisa – 5

Tailleur total white, lo stai facendo nel modo sbagliato. Non diremo altro.

Anna Foglietta – 8

La vera sorpresa della serata è la conduttrice del dopofestival, che sul palco dell’Ariston indossa un (ottimo) abito nero con scollatura a cuore e cut out sotto il seno. Elegante e un pizzico rock. Forse la collana non c’entra un granché, ma è rock pure quello.

Paola Turci – 7

Il look è sostanzialmente la fotocopia senza maniche della tuta bianca della prima serata. Sempre semplice e coerente, ma può fare qualcosa in più.

Anna Tatangelo e Syria – 9

Finalmente Anna Tatangelo azzecca il look della serata: niente più vestiti da sciura ma un vestito à la garçonne, quasi uno smoking, con camicia a ruches. Il contrasto con Syria e il suo stile bohémien, con abito morbido, decolleté profondo e maxi gioielli d’oro, è affiatato e vincente. Brave, brave, brave.

Loredana Berté e Irene Grandi – 5

Possiamo dire che questa moda di indossare lo stesso abito cambiando solo un colore un po’ è già passata? Loredana però ci crede molto, mentre Irene Grandi sembra venuta direttamente da una festa in spiaggia (ambientata negli anni 2000, per giunta). Per la coppia è no.