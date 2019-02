LECCE – Tempo di bilanci per il Comando provinciale di Lecce, quotidianamente impegnato in attività preventive e repressive, per rendere più sicuro il territorio salentino. Nei giorni scorsi, infatti, sono stati resi disponibili i dati relativi a tutto il 2018: risultati molto positivi, che lasciano ben sperare anche per il 2019 da poco iniziato.

La grande mole di servizi preventivi, costituiti principalmente da pattuglie, in divisa e in borghese, ha prodotto infatti ottimi risultati sul piano preventivo, con una generalizzata flessione dei reati più allarmanti.

Incrementati gli arresti rispetto al 2017. Importanti obiettivi sono stati conseguiti, in particolare, in occasione dei più gravi fatti di sangue, dove – grazie alle investigazioni dei carabinieri – i responsabili sono stati scoperti, finendo dietro le sbarre.

Il 2018 ha dunque rappresentato un anno molto delicato per il controllo e il rafforzamento della sicurezza, sia nei centri storici delle tante cittadine della provincia che sul lunghissimo litorale salentino, dove l’Arma dei Carabinieri ha impiegato come ogni estate un consistente numero di militari ed ha svolto un’accurata e capillare attività di pattugliamento.

Si rammenta che per tutta l’estate 2018, a supporto dell’ordinaria vigilanza assicurata dai militari di tutto il comando provinciale, sono stati impiegati 120 carabinieri giunti come rinforzi estivi (di cui 45 solo a Gallipoli) che hanno consentito di incrementare notevolmente la proiezione esterna dei reparti territoriali con ulteriori e più efficaci pattuglie, anche motomontate, soprattutto sul litorale gallipolino, Porto Cesareo, la pineta di Torre dell’Orso, Santa Cesarea Terme e Otranto.

Il concetto operativo è stato quello di “prossimità” e “visibilità”, per far percepire ai cittadini il maggiore impegno dei militari della Benemerita e implentare, nei fatti, la sicurezza da loro percepita.

L’obiettivo è stato quello di far sì che le varie stazioni e le aliquote radiomobili delle Compagnie fungessero da punto di ascolto, per poi impiegare le risorse in maniera mirata passando dalla “prossimità” alla “partecipazione”.

In tale contesto si inseriscono le migliaia di chiamate sul servizio d’emergenza 112, anche per la richiesta di semplici informazioni o per segnale situazioni sospette da sottoporre all’attenzione degli investigatori.

L’azione dell’Arma si è svolta dunque su più fronti, in particolare quelli della prevenzione e repressione dei fenomeni microcriminali, che incidono sulla serena vita di quanti vivono nel territorio salentino o vengono a trascorrere un periodo di vacanza, senza tralasciare il focus investigativo, sempre attuale, sulla criminalità organizzata e i suoi illeciti interessi.

Nel corso dei fine settimana sono stati intensificati i servizi di prossimità in ogni comune della provincia leccese, finalizzati alla prevenzione dei reati e soprattutto per contrastare il fenomeno della “malamovida”, legato allo spaccio di sostanze stupefacenti e della guida in stato di ebrezza (con l’impiego massivo di etilometri) o di alterazione dovuta all’assunzione proprio di tali sostanze.

Una particolare attenzione, poi, è stata posta anche nei confronti dei soggetti alla guida di moto/ciclomotori senza l’uso del casco, condotta socialmente censurabile (oltre che amministrativamente) che di quanti non usano ancora allacciare le cinture di sicurezza o che parlano al telefono mentre sono al volante o che guidano pericolosamente mettendo a repentaglio la propria vita e quella degli altri utenti della strada ponendo in essere manovre pericolose e censurate dal Codice della Strada, come sorpassi e superamento dei limiti di velocità consentiti.

I servizi preventivi e repressivi effettuati sono ricaduti nell’ambito di una strategia di ancor più imponente azione messa in atto secondo le linee guida impartite dal Comando della Legione Carabinieri Puglia, ed ha espresso la volontà dell’Arma di offrire sempre maggiore sicurezza alla cittadinanza e ai numerosi turisti presenti in ogni angolo del territorio pugliese.

Effettuati anche numerosi servizi a piedi soprattutto nelle aree a maggiore vocazione turistica ed artistica, mete di numerosissimi cittadini, ponendo in essere un incisivo controllo delle persone socialmente pericolose, sottoposte a misure di prevenzione e limitative della libertà personale.

Particolare attenzione è stata altresì posta nel contrasto dell’abusivismo commerciale e sulla vendita di prodotti con marchi di fabbrica contraffatti o dannosi per la salute, o di recente ai “botti” illegali, condotta principalmente nei centri storici e nelle località marine e lungo le spiagge joniche ed adriatiche, che hanno portato a sequestrare migliaia di articoli illegali ed elevare sanzioni amministrative per svariate migliaia di euro ai danni soprattutto di cittadini extracomunitari, alcuni dei quali non in regola con il permesso di soggiorno.

In sintesi ecco alcune dei dati più salienti registrati in provincia, frutto di una manovra strategica dell’Arma per rendere sempre più efficace il controllo del territorio ed il contrasto ad ogni forma di illegalità diffusa.

Nel 2018, le persone arrestate sono state 844 (nel 2017 sono state 659), di chi 355 in flagranza di reato. In aumento anche le denunce a piede libero, 5668 (nel 2017 erano 5420), di cui 479 nei confronti di stranieri extracomunitari. Massiccio l’impiego delle pattuglie su tutto il territorio, ben 56mila 838, che hanno portato all’elevazione di 23.047 multe per violazioni al CdS, con 612 patenti ritirate e 721 mezzi sequestrati.

Trentotto le armi corte sequestrate, trentasei quelle lunghe, otto invece quelle modificate. Sequestrati anche 38 chili di polveri ed esplosivi.

Sul fronte del contrasto al fenomeno dello spaccio di droga, invece, sono stati sequestrati: 2 chili e 100 grammi di cocaina, quasi due chili di eroina, nonché 44 di hashish e 77 di marijuana, che si aggiungono agli ingenti quantitativi delle piantagioni ritrovate quest’anno.

In totale sono state controllate 258mila persone, di cui quasi tremila extracomunitari. 215mila, invece, i mezzi ispezionati.

Sessantaquattro, ancora, gli avvisi orali proposti dai carabinieri; 195 i fogli di via obbligatori e 12 le sorveglianze speciali.

Non si può non citare la continua attività di monitoraggio di ogni forma di inquinamento ambientale o di tutela della salute pubblica ad opera dei Carabinieri di Lecce e dei colleghi del Nucleo operativo ecologico, del Nucleo antisofisticazione e sanità e del gruppo Carabinieri Forestali.

In tutto questo, ai carabinieri non è sfuggita la consueta attenzione al mondo giovanile, con centinaia di studenti incontrati in tutta la provincia nel corso degli innumerevoli ed interessanti momenti di riflessione tenuti dai capitani di Lecce, Campi Salentina, Casarano, Gallipoli e Maglie sui temi più cari ai ragazzi. Si è discusso infatti di bullismo, cyberbullismo, droga, guida sicura, violenza di genere, ludopatia e rispetto dell’ambiente.

Di seguito ecco le principali operazioni di servizio, che hanno visto impegnato i nostri militari nell’anno appena trascorso:

Operazione “Var bay”: i carabinieri del Comando provinciale di Lecce e della Compagnia di Gallipoli hanno dato esecuzione il 7.8.2018 ad una maxi operazione antidroga convenzionalmente denominata “var bay”. L’indagine, avviata a partire dal 13 luglio scorso, ha avuto ad oggetto l’incessante attività di spaccio ad opera prevalentemente di individui extracomunitari sul lungomare di Gallipoli e nella rinomata località “Baia Verde”.Le investigazioni sono state coordinate dal sostituto procuratore della Direzione Distrettuale Antimafia di Lecce – dottoressa Valeria Farina Valaori, la quale, accogliendo le risultanze attestate dai carabinieri della Compagnia di Gallipoli, ha disposto 7 fermi sulla base della gravità indiziaria e del fondato pericolo di fuga degli indagati, tutti censurati e senza fissa dimora.

Nel medesimo contesto investigativo, infatti, venivano compiutamente identificati altri 18 individui, tutti extracomunitari, responsabili di aver venduto, in concorso tra di loro, sostanze stupefacenti leggere a maggiorenni (hashish e marijuana).

Operazione “Amici Miei”: i carabinieri di Lecce e la procura antimafia disarticolano un’associazione per delinquere che riforniva di droga la riviera gallipolina. I carabinieri del comando provinciale di Lecc, il 17 settembre 2018, hanno eseguito 11 provvedimenti cautelari, emessi dal g.i.p. presso il Tribunale di Lecce su richiesta della locale Dda, nei confronti di altrettanti soggetti (6 di nazionalità albanese e 5 italiani) indagati a vario titolo per “associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti aggravata” e “spaccio di sostanze stupefacenti”. L’indagine è stata condotta dal nucleo operativo e radiomobile della compagnia carabinieri di Gallipoli, che ha smantellato un sodalizio criminale che riforniva di cocaina la città e il suo litorale. Accertate migliaia di cessioni di stupefacente. Tra i catturati figura anche un pregiudicato elemento di spicco della Sacra Corona Unita, nella sua articolazione territoriale operante in Racale e comuni limitrofi.

Operazione “Orione”: i carabinieri di Lecce e la procura antimafia disarticolano tre associazioni per delinquere. I carabinieri del comando provinciale di Lecce, il 20 marzo 2018, hanno eseguito 37 provvedimenti cautelari, emessi dal g.i.p. presso il Tribunale di Lecce su richiesta della locale Dda, nei confronti di altrettanti soggetti indagati a vario titolo per: associazione di tipo mafioso; associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti; detenzione abusiva di armi e di materie esplodenti; estorsione; porto abusivo di armi; sequestro di persona e violenza privata.

L’indagine è stata condotta dal nucleo operativo e radiomobile della compagnia carabinieri di Maglie ed ha consentito di disarticolare ben tre associazioni per delinquere, una delle quali era strutturata secondo uno schema verticistico e composta da soggetti facenti parte della “Sacra Corona Unita”. Sequestrati hashish, cocaina, eroina, quattro detonatori, 2 ordigni esplosivi artigianali, un kalashnikov, 5 pistole e relativo munizionamento.

Operazione “Palude”: i carabinieri arrestano 4 persone a Porto Cesareo per tentata estorsione, atti persecutori e danneggiamento ai danni di uno stabilimento balneare. All’alba del 9 ottobre 2018, in Porto Cesareo, i militari del nucleo operativo e radiomobile della compagnia carabinieri di Campi Salentina hanno eseguito 4 ordinanze di custodia cautelare in carcere, emesse dall’ufficio g.i.p. del Tribunale di Lecce su richiesta della locale Procura della Repubblica, nei confronti di altrettante persone indagate per “estorsione aggravata e continuata”, “minacce”, “danneggiamento aggravato” mediante incendi, “invasione di terreni” e “occupazione abusiva di area demaniale marittima”. L’indagine, particolarmente complessa e articolata, ha consentito di documentare come gli indagati, tutti pregiudicati ed appartenenti ad un medesimo nucleo familiare, abbiano fin dal 2008, operato un’occupazione abusiva di una vasta area demaniale insistente nella nota località turistica di Porto Cesareo, adibendola a parcheggio privato a pagamento, capace di ospitare centinaia di auto di fruitori delle spiagge della zona.

Tale occupazione, protrattasi in maniera continuativa nel corso degli anni, è consistita nell’adibire l’area in parcheggio per camper con l’installazione di impianti elettrici e servizi igienici improvvisati e con scarichi fognari a mare in violazione delle normative di settore, costituendo di fatto un’attività abusiva di lido con annesso parcheggio, con pretesa di pagamento fino a 5 euro ad autovettura da parte dei vacanzieri; nel tempo, cercato di impossessarsi materialmente anche di strutture balneari vicine, mediante reiterate minacce, violenze, danneggiamenti e atti intimidatori nei confronti dei legittimi proprietari, intimidendo anche la clientela.

L’attività investigativa si è sviluppata, essenzialmente, attraverso numerosi servizi di osservazione, controllo e pedinamento, anche mediante riprese foto/video; l’escussione dei proprietari di autovetture costretti a pagare per accedere nell’area illecitamente gestita dagli indagati.

Operazione “Short Message”: i carabinieri di Lecce e la procura antimafia disarticolano un’associazione per delinquere che riforniva di droga il Salento. Alle prime luci dell’alba del 26 novembre 2018, nelle province di Lecce, Brindisi e Bari, militari della compagnia carabinieri di Tricase, supportati da quelli dei reparti territorialmente competenti, nonché dal 6° nucleo elicotteri di Bari, dallo squadrone eliportato Cacciatori di Puglia e dal nucleo cinofili di Modugno, hanno eseguito 43 ordinanze di custodia cautelare (30 in carcere e 11 di sottoposizione agli arresti domiciliari) emesse dal g.i.p. presso il Tribunale di Lecce, su richiesta della locale Procura della Repubblica e della Dda, nei confronti di altrettanti soggetti indagati, a vario titolo, di “associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti”, “detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti in concorso”, “estorsione” e “detenzione e porto illegale di armi”. Individuato un fiorente canale di approvvigionamento riconducibile anche ad esponenti di agguerrito clan malavitoso della predetta località barese, i quali, a loro volta, si rifornivano da soggetti di nazionalità albanese.

Operazione “I soliti sospetti”: 6 ordinanze di custodia cautelare in carcere operate dai carabinieri di Gallipoli. Il 16 ottobre 2018, in Carmiano, i militari della Tenenza di Copertino e della compagnia di Gallipoli hanno eseguito 6 ordinanze di custodia cautelare in carcere, emesse dall’ufficio g.i.p. del Tribunale di Lecce su richiesta della locale Procura della Repubblica, nei confronti di altrettante persone indagate per “lesioni personali aggravate” e “sequestro di persona a scopo di estorsione” in concorso e nell’ambito di un medesimo disegno criminoso. L’indagine, supportata dalle dichiarazioni delle vittime e da riconoscimenti fotografici, ha consentito di accertare come gli indagati, due dei quali con precedenti penali per droga e lesioni personali, nella tarda serata del 10 settembre 2018 si siano recati in Carmiano presso l’abitazione di una donna ove, in sua presenza, abbiano picchiato violentemente il compagno ed un suo amico; abbiano prelevato con forza le due vittime, costringendole a salire a bordo di due distinte autovetture per poi condurli nelle campagne di Salice Salentino e sottoporli ad altre violente percosse prima di ricondurli nuovamente dove li avevano prelevati, intimandogli di consegnare, in un successivo appuntamento presso un distributore di carburanti, la somma di 8mila euro in contanti. Il movente dell’aggressione e della richiesta di denaro è da ricondursi alla erronea convinzione degli indagati che le due vittime fossero da identificarsi negli autori di un furto di 8mila perpetrato, in precedenza, presso l’abitazione del padre di uno dei soggetti colpiti dal provvedimento restrittivo.

Operazione “Santi Medici”: i carabinieri di Maglie mettono fine ad una serie di furti di oro e preziosi in danno di numerose chiese della provincia. All’alba del 06 marzo 2018, i militari della compagnia carabinieri di Maglie, con la collaborazione di quelli della compagnia di Casarano e con il supporto aereo di un elicottero del 6° nec di Bari, hanno eseguito 9 provvedimenti cautelari nei confronti di altrettanti soggetti indagati, a vario titolo, per “associazione per delinquere finalizzata ai furti e alla ricettazione”. L’indagine, avviata nel novembre del 2015, ha consentito di ricondurre all’attività del sodalizio criminale 22 episodi delittuosi perpetrati in danno soprattutto di chiese, parrocchie e istituzioni religiose, depredate di denaro contante, paramenti sacri e moltissimi preziosi ex voto di inestimabile valore, custoditi all’interno dei luoghi sacri.

Operazione “Spacco Matto”: i carabinieri arrestano un uomo e una donna responsabili di aver commesso numerose “spaccate” ai danni di esercizi commerciali della zona.

I carabinieri del comando provinciale di Lecce il 26 aprile 2018 hanno eseguito 2 provvedimenti cautelari, emessi dal g.i.p. presso il Tribunale di Lecce nei confronti di altrettanti soggetti indagati a vario titolo per furto aggravato in concorso. L’indagine è stata condotta dal nucleo operativo e radiomobile della Compagnia carabinieri di Casarano ed ha consentito di far luce su una serie di furti commessi, dall’inizio dell’anno, ai danni di numerosi esercizi commerciali messi a segno con il metodo della “spaccata”, ossia utilizzando un veicolo per infrangere le porte d’ingresso degli obiettivi da colpire e depredare.

Operazione “Alì Babà”: I carabinieri di Casarano sgominano all’alba una banda di ladri che agiva nella provincia di Lecce depredando case estive ed esercizi commerciali: arrestate 8 persone per “associazione per delinquere finalizzata ai furti, ricettazione ed estorsione”. Il 21 febbraio 2018 i carabinieri della compagnia di Casarano hanno eseguito 8 provvedimenti cautelari nei confronti di altrettanti soggetti indagati, a vario titolo, per “associazione per delinquere finalizzata ai furti, ricettazione ed estorsione”. L’operazione è stata avviata a seguito di numerosi episodi di furti in abitazioni ed in esercizi commerciali verificatisi nei comuni leccesi di Taviano, Racale e Ugento. Supportata da attività tecniche e da perquisizioni, i carabinieri hanno riscontrato sia l’esistenza dell’attività illecita posta in essere dal sodalizio criminale che recuperato gran parte della refurtiva, sequestrata o restituita nel tempo ai legittimi proprietari. Gli appartenenti alla banda rubavano di tutto, con l’intento di rivendere il maltolto sul mercato o di restituirlo con modalità estorsive attuate con la tecnica del cosiddetto “cavallo di ritorno”. Le persone coinvolte agivano in alcuni casi mettendo a segno i loro colpi anche su commissione. Coinvolti ulteriori 9 soggetti, indagati in stato di libertà per i medesimi reati. L’attività si è svolta con l’ausilio delle unità cinofile per la ricerca di armi e droga e sotto la supervisione aerea di un elicottero dei carabinieri del 6° elinucleo di Bari.

Omicidio Fasano: i carabinieri diLecce sottopongono a fermo del pm gli autori del delitto e altre 8 persone responsabili di associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti. I carabinieri del comando provinciale di Lecce hanno sottoposto a fermo 10 persone per associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, due delle quali sono accusate anche dell’omicidio di Francesco Fasano avvenuto nelle campagne di Melissano la sera del 24 luglio ed una per tentato omicidio perpetrato il 19 luglio sempre in danno di Francesco Fasano e di un altro componente del sodalizio criminale. Il provvedimento, emesso dalla Procura della Repubblica di Lecce, trae origine da un’attività investigativa condotta dai carabinieri già dal marzo 2018 a seguito dell’omicidio di Manuele Cesari e che ha consentito di evidenziare, sul territorio di Melissano, la presenza di un sodalizio criminale dedito al traffico di ingenti quantitativi di sostanze stupefacenti, ma che ha vissuto, al proprio interno, contrasti sempre più forti culminati proprio nell’omicidio del giovane Fasano.

Nel corso degli ultimi 12 mesi, poi, sono stati eseguiti dei maxi controlli su tutto il territorio, per contrastare reati predatori e la “malamovida”, con arresti, denunce e sequestri di droga. Tra i principali blitz, operazione Rudiae, operazione Lybra, operazione Blizzard, operazione Apollo, operazione Railway, operazione Desert Rain e, ancora, operazione #Ferragosto4us e Black Friday.

Infine numerosi i maxi sequestri di piantagioni di stupefacenti e sostanze anabolizzanti e dopanti. Tra i risultati più significativi, quello dei carabinieri di Surbo,

con l’arresto di una persona nella cui abitazione sono state rinvenute 1.740 piante di marijuana, di altezza variabile da un 1 circa a 3,5 metri; oltre 2000 piante di marijuana sequestrate dai carabinieri in una masseria di Lecce (la seconda piantagione scovata nel Salento in pochi mesi); il 12 luglio i carabinieri ritrovarono altre 600 piante nei pressi del Campo Panareo; maxi sequestro di droga dei carabinieri di Lecce: sequestrati 250 chili di marijuana e arrestate tre persone di cui due albanesi, il 17 feb 18, in Lecce, località “Torre Chianca”.

Il 17 luglio 2018 in Corigliano d’Otranto, i militari locale stazione, corso specifico servizio finalizzato al contrasto di reati riguardanti la salute pubblica, con ausilio del personale del Nas Lecce, traevano in arresto in flagranza due persone. Predetti, seguito perquisizione eseguita presso box auto di cui avevano disponibilità, venivano trovati in possesso di: 297 fiale di sostanza dopante del tipo nandrolone, in varie dosi e concentrazioni di principio attivo, di produzione cinese, inglese e moldava, per complessivi 2,4 litri circa; 13 fiale di sostanza stupefacente del tipo ketamina, di produzione olandese, per complessivi 130 millilitri; 200 compresse di efedrina per complessivi di 10 grammi; 2.507 fiale e 484.092 compresse di steroidi anabolizzanti, di produzione indiana, francese, inglese, moldava, statunitense, cinese, tedesca e russa per complessivi 35,3 litri più 2,2 kg circa di principio attivo contenuto nelle compresse; 2.181 fiale e 6.930 compresse di altri ormoni maschili, femminili, tiroidei e della crescita, di produzione indiana, cinese, inglese, tedesca, italiana, turca, olandese, belga e moldava, per complessivi 23 litri più 102,8 grammi di principio attivo circa contenuto nelle compresse; 14 bustine e 1.490 compresse di farmaci per il trattamento delle disfunzioni erettili, di produzione moldava e slovacca, per complessivi e 1,4 litri circa più 37,3 grammi di principio attivo contenuto nelle compresse; 7.242 compresse di farmaci ormonali normalmente utilizzati per terapie tumorali, di produzione lussemburghese e italiana per complessivi di 95,9 grammi circa di principio attivo; 255 fiale di ormone della crescita equino per complessivi 5 litri circa nonché 42 fiale di steroidi anabolizzanti per equini per complessivi 420 ml, di produzione moldava e russa; 80 compresse di psicofarmaci di produzione cinese per complessivi di 5,5 grammi di principio attivo;

8.600 compresse dal principio attivo sconosciuto contenute in confezioni artigianali senza etichetta nonché 122 fiale contenenti sostanza liquida sconosciuta prive di etichetta; oltre a rilevanti quantità di medicinali broncodilatatori, insulina, farmaci inibitori della lattazione, farmaci diuretici, varia sostanza da taglio, solventi, medicinali broncodilatatori, integratori alimentari, materiale per il confezionamento di dosi e di spedizioni nonché documenti di identità intestati a cittadini stranieri.