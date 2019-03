di F.Oli.

LECCE – Giunge al capolinea l’indagine sui francobolli falsi stampati in carcere. L’attuale pubblico ministero della Direzione distrettuale antimafia Carmen Ruggiero ha fatto notificare un avviso di chiusa inchiesta nei confronti di cinque indagati già raggiunti il 10 marzo dello scorso anno da un decreto di sequestro. Ora, dopo sei mesi suppletivi d’indagine, il lavoro di investigatori e inquirenti è concluso. Le accuse, a vario titolo, di ricettazione e tentato uso di valori di bollo contraffatti vengono contestate a William Monaco, 28 anni, di Lecce; Roberto Napoletano, 32, di Squinzano; Cantigno Servidio, 53, di Scalea (comune in provincia di Cosenza); Andrea Reho, di 27 e Giuseppe Polito, di 36, questi ultimi due di Brindisi.

Il sequestro, eseguito dagli agenti della polizia penitenziaria con una serie di perquisizioni nelle celle, riguardò poco più di 130 francobolli postali (verosimilmente falsi o contraffatti). Sotto chiave finì anche un computer con cui sarebbero stati stampati i francobolli. Si trattava di un pc posizionato nel laboratorio editoriale del carcere con cui i detenuti realizzavano un giornale e cartoncini d’auguri o calendari con le foto dei familiari stampate. Probabilmente la stampa dei francobolli sarebbe servita per la corrispondenza interna per scambiarsi i saluti e informazioni anche con detenuti di altri istituti.

Nell’avviso compaiono le contestazioni per ogni singolo indagato. Il grosso dei francobolli, ben 116, venne sequestrato a William Monaco, condannato nel processo d’appello scaturito dall’operazione “Eclissi” a 13 anni di reclusione. Uno dei valori bollati sarebbe stato applicato su una busta chiusa diretta a C.L. poi sequestrata dai berretti azzurri. Undici i francobolli contraffatti trovati a Roberto Napoletano detenuto da tempo e condannato in Appello a 12 anni nel processo nato dall’operazione “Vortice Déjà-vu”. Quattro i francobolli trovati nella disponibilità di Cantigno Servidio applicati su altrettante buste chiuse bloccate dalla penitenziaria. Stesso numero requisito a Giuseppe Polito. Tre, invece, quelli trovati ad Andrea Reho di cui uno sarebbe stato inserito in una busta indirizzata ad un altro detenuto.

Gli indagati sono difesi dagli avvocati Antonio Savoia, Mariangela Calò, Elvia Belmonte, Francesco Stella e Pietro Russo, quest’ultimo del Foro di Cosenza.