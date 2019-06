LEVERANO/PORTO CESAREO (Lecce) – I sacrifici ripagano sempre. Dopo tanto impegno, soddisfatti ed orgogliosi dei risultati ottenuti (bronzo per Under 19 sincro Latin, argento per over 16 show Latin, oro over 16 sincro Latin e argento Under 13 sincro dance) al “Campionato Italiano Open 2019” svoltosi nei giorni l’1 e il 2 giugno presso Barcellona Pozzo di Gotto, in Sicilia, rientrano a Porto Cesareo e Leverano gli allievi della Ferrari Dance della maestra Alessandra Ferrari.