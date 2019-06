NARDO’ (Lecce) – L’assessore all’Istruzione Bernaddetta Marini ricorda che a partire da , giovedì 20 giugno, sarà possibile presentare per via telematica l’istanza per la fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo per le scuole secondarie di primo e secondo grado nell’anno scolastico 2019/2020. La Regione Puglia, infatti, ha emanato il relativo avviso per il beneficio riservato agli studenti residenti nei comuni pugliesi, con un Isee non superiore a 10632,94 euro.

Le domande dovranno essere inoltrate alla Regione solo attraverso il portale www.studioinpuglia.regione.puglia.it alla sezione “libri di testo a.s. 2019/2020”, da uno dei genitori o da chi lo rappresenta se minorenne o dallo stesso studente se maggiorenne, dalle ore 10 di alle ore 14 del 20 luglio. Si può accedere al portale tramite identità digitale Spid o le normali credenziali di codice fiscale e password (previa registrazione).

Il Comune erogherà il beneficio con le modalità previste (buoni libro o rimborso) sulla base delle risorse assegnate.