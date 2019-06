NARDO’ (Lecce) – Un altro decisivo passo in avanti verso il nuovo lungomare di Nardò, tra i più belli del Salento, sul quale l’amministrazione comunale è pronta ad avviare l’ennesimo cantiere. La giunta, infatti, ha approvato il progetto definitivo per la realizzazione di una pista ciclabile di collegamento tra località Quattro Colonne e la marina di Santa Caterina e per la riqualificazione generale del lungomare. Il progetto è stato redatto dall’ingegnere Angelo Chirilli, è stato candidato all’avviso pubblico per il finanziamento di piste ciclabili “Sulla buona strada – Comuni in pista” (frutto di un accordo tra Anci, Federazione Ciclistica Italiana e Istituto per il Credito Sportivo) ed è stato ammesso a finanziamento per 2 milioni e 990 mila euro, che il Comune restituirà tramite un vantaggioso mutuo a tasso zero per i primi quindici anni e a tasso agevolato per i restanti dieci.

L’esecutivo guidato dal sindaco Pippi Mellone ha approvato il progetto, integrato dalla relazione di compatibilità geologica redatta dal geologo Andrea Vitale e dalla nota dello stesso ingegnere Chirilli con gli elaborati tecnici sottoposti alla conferenza di servizi (chiusa lo scorso 15 maggio). Il progetto, infatti, ha affrontato una lunghissima trafila burocratica e, proprio in sede di conferenza di servizi, è stato “confortato” dai pareri favorevoli, tra gli altri, della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio di Lecce, Brindisi e Taranto, dell’Autorità di Bacino, della Provincia di Lecce, dell’Agenzia delle Dogane, dell’Agenzia del Demanio, della Capitaneria di Porto di Gallipoli, della Regione Puglia, della Consulta dell’Ambiente. Prescrizioni e condizioni dovranno ora essere recepiti nel progetto esecutivo, dopo il quale si procederà con i bandi di gara e l’avvio del cantiere (in ogni caso, dopo la stagione estiva).

“Questa ennesima opera pubblica che ci accingiamo a realizzare – spiega il vicesindaco e assessore ai Lavori Pubblici Oronzo Capoti – dimostra più di altre la straordinaria mole di lavoro che ogni progetto comporta a livello burocratico e il grande impegno che richiede da parte nostra e degli uffici. Ma passo dopo passo stiamo raggiungendo obiettivi davvero importanti. Questa pista ciclabile farà fare un salto di qualità alle nostre marine dal punto di vista urbanistico, della vivibilità e della socialità. Un lungomare interamente percorribile in bicicletta, vista mare, che si aggiunge agli oltre 14 km ciclabili di Ciclonardò e che contribuirà pesantemente a quella idea di “città della bicicletta” che abbiamo in mente”.

La pista ciclabile delle marine coinciderà con la striscia viaria che parte da un’area in via Edrisi che l’amministrazione destinerà a parcheggio (lungo la salita che da Santa Maria al Bagno porta a Mondonuovo, naturale punto di “scambio” e quindi di partenza della pista), percorrerà il tratto di lungomare da località Quattro Colonne fino al piazzale “Belvedere” di via Cantù a Santa Caterina, per una lunghezza totale di oltre 3 km.

Nello specifico, la pista ciclabile è formata da quattro segmenti: il primo “scende” da via Edrisi fino all’incrocio con il lungomare, proprio a ridosso delle Quattro Colonne, dove è prevista una rotatoria in grado di disciplinare l’enorme mole di traffico di questo snodo viario cruciale per le marine neretine; il secondo segmento parte da questa rotatoria e confluisce nella piazzetta di Santa Maria al Bagno; il terzo comprende il lungomare che unisce le marine di Santa Maria al Bagno e Santa Caterina, cioè via Emanuele Filiberto (fino all’incrocio con via Fumarola); il quarto segmento della pista ciclabile è un tratto promiscuo pedonale e ciclabile coincidente in parte con la zona a traffico limitato di Santa Caterina e che giunge sino al piazzale destinato a parcheggi di via Cantù.