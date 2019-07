F.Oli.

LECCE – Un libro sull’amore, quello più autentico e puro che, spesso per cliché e convenzioni, non si ha il coraggio di godere fino in fondo. Perché ogni storia può far amare, alimentare il soffio del vento della passione e regalare le emozioni più autentiche. Ma quando si è l’amante il destino appare segnato. Si rischia sempre di rimanere “l’altra”. Il primo romanzo dell’avvocatessa matrimonialista Caterina Rizzelli “Quando ti ho riconosciuto” (Manni, 222 pagine, 16 euro) presentato nei giorni scorsi nella libreria Feltrinelli di Lecce è un inno, seppur strozzato, all’amore libero da vivere senza condizionamenti o compromessi e che invece rischia di rimanere disatteso riducendosi a legami ad horas. Che possono esplodere in passioni sfrenate così come in relazioni tormentate o clandestine. Ma senza un domani.

Proprio come accade alla protagonista del libro. Si chiama Agnese Sposini. È un’avvocatessa matrimonialista proprio come la scrittrice originaria di Maglie ma leccese d’adozione. Agnese (chissà quanto c’è di autobiografico nel romanzo) si muove freneticamente nelle aule di Tribunale; cura cause di divorzi, di mobbing familiare o di stalking con vittime delle donne e vive sospesa tra la propria esistenza e le tante storie che il suo lavoro le offre. Diventando, a volte, quasi un tutt’uno. “Quanto invidiavo la serenità delle persone!”, si legge in un passaggio del libro. “Io non ero mai stata felice in vita mia. Qualsiasi evento, anche se piacevole, era sempre macchiato da tracce di solitudine, paura, tradimento. Ogni volta che ero troppo felice con un uomo, era matematico che l’avrei perso di lì a poco. Quando trovavo l’amore, il mio posto era occupato da un’altra donna o lo sarebbe stato a breve”.

Agnese, il suo nido d’amore, lo aveva anche trovato. Faceva l’amante, però. Di Angelo. Un uomo sposato con cui si frequentava da tre anni. Lei era innamorata. Ma lui non voleva abbandonare il tetto coniugale. Forse per paura, forse per timore di rompere gli equilibri familiari. Forse perché agli uomini, in generale, essere amante è la dimostrazione di forza più facile per mascherare le proprie fragilità e i propri sentimenti. Agnese, di Angelo sapeva ben poco. Si incontrano il martedì pomeriggio quando la moglie del suo amante ha i rientri a scuola “e noi potevamo incontraci senza temere di essere scoperti”. E se, un giorno, dovesse trovarsi Angelo nel proprio studio?

Sullo sfondo di intrighi, passioni e tradimenti, ci sono gli ambienti e i luoghi. Quelli chiusi come Lecce dove le storie d’amore si vivono come un pettegolezzo. E ci sono i luoghi aperti, rifugi da una città che si apre al mondo ma che si chiude in se stessa. E così il mare diventa un balsamo per curare sofferenze e tormenti d’amore. Nel libro appaiono Santa Cesarea e il lungomare di Castro dove Agnese riprende il pieno contatto di sé. Senza filtri. Senza schermi. Senza compromessi. Proprio come vorrebbe la sua vita. Il suo amore.