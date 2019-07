SCORRANO (Lecce) – Lo scorso 28-29 giugno 2019, nella maestosa cornice del Palazzo Reale di Napoli, si è celebrato il XXXIII Congresso annuale dell’Unione degli Avvocati Europei che ha visto confrontarsi l’Avvocato Giuseppe Mariano e numerosi altri legali dei diversi Fori europeisul tema “Alternative dispute resolution (adr) in the european legal context: evolving legal tools and sector-specific implementation”, guidati da illustri relatori, tra i quali anche il già presidente della Corte Costituzionale Prof. Giuseppe Tesauro.

Nel corso dell’evento congressuale, il Comitato Esecutivo U.A.E. ha nominato l’avvocato Giuseppe Mariano, del Foro di Lecce e con studio professionale in Scorrano, Vicepresidente della delegazione “Bari and Puglia” dell’associazione.

Obiettivo principale dell’U.A.E. è la diffusione nell’esercizio della funzione forense del diritto dell’Unione europea e della Convenzione europea sui diritti umani (CEDU), essenzialmente mediante l’organizzazione di convegni e conferenze sul territorio.

Proprio in tale ottica – ha spiegato il legale – le delegazioni regionali, per il loro radicamento territoriale, svolgono un ruolo fondamentale. L’impegno del neo vicepresidente sarà quello di“rendere il territorio di Puglia, ivi compreso quello leccese, sempre più protagonista di iniziative formative, anche mediante i contributi che potranno offrire colleghi di altri Fori Europei, che stimolino il confronto sul diritto europeo e su quello della Convenzione EDU, volte a incrementare la centralità di siffatte fonti sovranazionali nella quotidiana applicazione giudiziaria”.