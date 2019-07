NARDO’ (Lecce) – Novità per la zona a traffico limitato del centro storico, contenute in una delibera approvata stamattina dalla giunta guidata dal sindaco Pippi Mellone. La più importante è la proroga della fase sperimentale del regolamento sino a 14 luglio (quindi, senza multe sino a quella data). La fase sanzionatoria – con multe da un minimo di 83 a un massimo di 333 euro – partirà effettivamente dalle ore 00:01 di lunedì 15 luglio, data dell’avvio del servizio gratuito di navetta (un minibus elettrico da 13 posti) che partirà all’altezza del varco di corso Garibaldi, ogni 20 minuti, dalle ore 8:30 alle 12:30, dal lunedì al , lungo un percorso che prevede fermate presso l’ufficio postale, la basilica cattedrale, piazza Salandra, il castello Acquaviva d’Aragona e piazzetta San Matteo. È ossibile avere informazioni sul servizio navetta ai recapiti telefonici 0833 836928 e 327 7513787.

Le altre novità riguardano i titolari di pubblici esercizi (bar, ristoranti, attività di somministrazione di alimenti e bevande, pizzerie da asporto, esercenti attività di catering, ecc.), che avranno ora la possibilità di effettuare attività di carico e scarico senza limitazioni orarie (quindi h24) e comunque per il tempo necessario alle operazioni (massimo 30 minuti, con l’esposizione del disco orario). Inoltre, le fasce di carico e scarico per i fornitori sono state rimodulate, cioè dalle ore 7:30 alle 11:30 e dalle ore 16 alle 18 (invece che dalle 7 alle 11 e dalle 15 alle 17). Alla categoria delle autorizzazioni C/S è concesso l’accesso simultaneo dei due veicoli autorizzati. Ancora, è consentito a tutti gli autorizzati, in caso di avaria del veicolo autorizzato o altro impedimento, l’accesso di un veicolo sostitutivo, debitamente comunicato e documentato. Ultima novità importante è la possibilità per tutti gli autorizzati di accedere da ogni varco e non più dal varco assegnato, che diventa solo “consigliato”. Con un ulteriore atto amministrativo, il dirigente dell’area funzionale n. 3 individuerà poi delle idonee aree di carico e scarico in prossimità di ogni varco di accesso al fine di favorire lo scambio merci con altro mezzo.

Si tratta di modifiche tutte in qualche modo previste nell’ambito del lungo percorso di concertazione avviato circa un anno fa dall’ex assessore alla Polizia Locale Ettore Tollemeto, che aveva prospettato più volte a residenti e commercianti la possibilità di modifiche solo a seguito di un adeguato periodo di sperimentazione, rispondenti alle necessità e ai bisogni degli interessati e comunque coerenti con l’impianto generale del regolamento.

La Ztl del centro storico, com’è noto, è valida 7 giorni su 7 e h24 e comprende le piazze e le strade situate all’interno del perimetro formato da via Roma, via Regina Elena, piazza Umberto I, via Duca Degli Abruzzi, piazza Osanna, via Grassi, piazza Mazzini e corso Galliano. È previsto il controllo elettronico degli accessi mediante telecamere installate ai varchi di corso Garibaldi, piazza della Repubblica, via Amendola, via Don Minzoni, via Santa Lucia. Le aree pedonali all’interno della Ztl sono piazza Salandra, piazza Sant’Antonio, seconda tratta di via Pellettieri (verso piazza delle Erbe), piazza delle Erbe (queste tutte già esistenti), via Pretura Vecchia e via M. Personè (tratta compresa tra piazza La Rosa a vico Moline). Nel perimetro della Ztl rientrerà a breve anche piazza Battisti, visto che l’amministrazione ha avviato il lungo e complesso iter presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per modificare l’estensione dell’area.

Il sindaco Pippi Mellone ha comunicato tutte le novità ai rappresentanti del comitato “Centro Storico” nel corso di un incontro che si è tenuto sera al castello.

“Si chiude così il lungo percorso della regolamentazione Ztl – dice il sindaco Pippi Mellone – che con questo ulteriore periodo di sperimentazione siamo certi di aver ottimizzato. Voglio ringraziare dell’enorme lavoro svolto, tra gli altri, l’ex assessore al ramo Ettore Tollemeto che più volte ha messo la faccia per spiegare il regolamento alla città, e l’attuale assessore Bernaddetta Marini che sta finalizzando al meglio tutto questo lavoro”.

“Coerentemente con quanto l’amministrazione ha sempre sostenuto – spiega l’assessore alla Polizia Locale e al Centro Storico Bernaddetta Marini – procediamo a modifiche che non intaccano la logica di fondo del regolamento, ma che vengono incontro alle tante e particolareggiate necessità di chi vive, lavora o frequenta il centro storico: la navetta, innanzitutto, ma anche l’abolizione delle fasce orarie di carico e scarico per i pubblici esercizi o l’abolizione del varco di ingresso obbligatorio per gli autorizzati. Un’altra novità in arrivo è l’estensione della Ztl a piazza Battisti, che è rimasta fuori per una scelta della precedente amministrazione al momento della delimitazione della Ztl e che è sempre stata descritta da molti come un privilegio ingiustificato per amministratori e dipendenti comunali. Per avviare la nuova regolamentazione in tempi ragionevoli abbiamo deciso di posticipare questa modifica e di attendere la fine del complicato iter ministeriale”.

“Con l’assessore Tollemeto – aggiunge l’assessore alle Attività Produttive Giulia Puglia – nei mesi scorsi, tra le tante cose, avevamo prospettato la possibilità di una navetta a residenti e commercianti del centro storico e mi pare giusto far slittare la fase sanzionatoria all’avvio del servizio. L’obiettivo dell’amministrazione, del resto, non è fare cassa, ma arrivare alla migliore regolamentazione possibile, con un centro storico finalmente vivibile e pulito e con il minimo disagio per tutti”.