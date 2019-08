Tempo instabile al Nord sui settori alpini centro-occidentali con attività temporalesca in intensificazione sin dalle prime ore del mattino, con temporali in successivo spostamento dai rilievi piemontesi a quelli lombardi e del Triveneto. Bel tempo e sole prevalente su tutte le regioni centrali per gran parte della giornata, maggiori addensamenti sono attesi sui rilievi al pomeriggio ma senza fenomeni. Situazione di tempo ad ampi tratti stabili su tutti i settori del Sud Italia con cieli sereni o poco nuvolosi, qualche nube in più è attesa sui rilievi di Sicilia, Molise e Campania ma con assenza di fenomeni significativi.

Temperature in graduale rialzo, specie nei valori massimi.

www.centrometeoitaliano.it