”Archiviata la fase instabile al Nord e parte del Centro, l’anticiclone africano tornerà ad espandersi su tutta a partire da venerdì e per tutto il weekend” – lo conferma il meteorologo di 3bmeteo.com Edoardo Ferrara che spiega – “avremo così tanto sole sulla Penisola ma soprattutto l’ennesimo, inesorabile, aumento delle temperature: punte di 38-40°C sono attese sulle aree interne non solo del Sud ma anche del Centro entro domenica: tra le zone più roventi le aree interne di Sicilia, Sardegna, Calabria, Puglia, Basilicata, Campania, Molise, Lazio, Toscana, Abruzzo e in generale tutta l’Umbria. Caldo anche al Nord con punte di 34-35°C in Val Padana, superiori sull’Emilia-Romagna. Qualche grado in meno lungo le coste complici le brezze marine ma con afa alle stelle; molto afoso anche in Pianura Padana e in generale nelle grandi aree urbane, specie nelle ore tardo pomeridiano-serali, quando i valori termici si manterranno elevati. Tra le città più roventi nel weekend segnaliamo Firenze, Roma, Frosinone, Terni, l’Aquila, Avezzano, Caserta, Benevento, Cosenza, Matera, Potenza, Foggia, Caltanissetta, Ragusa, Catania, Nuoro, Cagliari. Al Nord tra le più calde Bologna, Ferrara, Mantova, Rovigo, Verona, Milano, Brescia.”

INSOLITA TEMPESTA ATLANTICA IN ARRIVO SUL NORDOVEST EUROPA – “Nel frattempo il Nord Ovest dell’Europa si prepara all’arrivo di una insolita tempesta atlantica di stampo autunnale” – prosegue Ferrara di 3bmeteo.com – “in particolare nel weekend le Isole Britanniche, parte di Francia, Olanda e Belgio e a seguire Danimarca e Norvegia verranno colpite da un profondo vortice ciclonico, responsabile di maltempo con venti anche superiori ai 90-100km/h. Potrebbe inoltre non essere finita li: una seconda tempesta sempre insolita per il periodo dovrebbe infatti raggiungere le medesime aree la prossima settimana”

SETTIMANA DI FERRAGOSTO TRA ANTICICLONE E INSIDIE TEMPORALESCHE, SPECIE AL NORD – “La settimana di Ferragosto sull’Italia vedrà l’anticiclone parzialmente disturbato dai venti atlantici, che lo costringeranno ad una parziale ritirata verso Sud. Tra lunedì e martedì è così atteso qualche temporale anche di forte intensità al Nord ( primi focolai temporaleschi già domenica su Alpi e parte del Piemonte sul finire di domenica ). Qualche fugace fenomeno potrà interessare anche parte del Centro mentre sul resto della Penisola dominerà ancora l’alta pressione. Nei giorni a seguire invece sole prevalente con al più qualche nota instabile su Nordest e Appennino, in un contesto un po’ meno caldo. Quest’ultima tuttavia resta una linea di tendenza che necessiterà di ulteriori conferme e aggiornamenti” – concludono da 3bmeteo.com