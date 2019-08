SALENTO (Lecce) – Groove in the Park, un evento unico, assolutamente imperdibile, nel quale si alterneranno 6 tra i migliori DJ e Producers pugliesi, da moltissimo tempo sulla scena. Si spazierà in vari ambiti della musica elettronica underground, passando con disinvoltura dalla breakbeat all’electro, dalla jungle alla tekno, senza darvi un attimo di tregua sul dancefloor, per una notte unica ed irripetibile, all’interno della stupenda cornice offerta dal Parco Manà, sotto le stelle della notte di San Lorenzo, un angolo di paradiso sulla costa adriatica, insomma, see you in the park, don’t miss.

Line up:

ZOD DABLACKOMA (live set)

https://soundcloud.com/zodengine

DJ TRACK (Vinyl djset)

https://www.mixcloud.com/eneadjtrack/

CHORDZ-Double fist/Distrust (Live-DjSet)

https://soundcloud.com/chordz

POTRIP (Vinyl djset)

https://soundcloud.com/giacomo-pot

SCIENZA (Vinyl djset)

https://soundcloud.com/axm-records

NICHO LINE (Vinyl djset)

Visual: KARM.A.

START 23:00

Parco Manà Via provinciale 245, Acquarica di Lecce, Torre Specchia

FREE ENTRY – FREE CAMPING

per info e prenotazioni:

info@parcomana.it – +39 371 188 4050

