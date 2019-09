CASARANO (Lecce) – Da circa un anno ha deciso di tagliare i ponti con il suo passato criminale. Da collaboratore, Tommaso Montedoro, ha iniziato e concluso un percorso di dialogo con gli inquirenti che gli ha consentito di rifarsi una nuova vita dopo decenni trascorsi negli ambienti della malavita. Di quella organizzata nonostante nel corso del suo esame e controesame nell’ambito dell’istruttoria scaturita dall’operazione Diarchia” Montedoro riferì di non essersi mai affiliato alla Scu. Ma il sodalizio smantellato dai carabinieri del Nucleo Investigativo di Lecce insieme ai militari della Compagnia di Casarano, nel maggio del 2017, sarebbe stato un’associazione mafiosa così come conferma il gup Cinzia Vergine nelle motivazioni della sentenza di primo grado con cui sono state emesse 12 condanne al termine del processo con rito abbreviato. Un’associazione di cui, scrive il giudice, Tommaso Montedoro ha assunto il ruolo di promotore in maniera indiscussa e riconosciuta (anche dall’esterno)” nonostante la sua lontananza dal territorio e si trovasse ai domiciliari all’epca (in Liguria).

Era sempre Montedoro, a parere del gup, a decidere sulle questioni legate al controllo del territorio e alle attività lecite e illecite; in particolare decidendo le punizioni da infliggere ai sodali (ci si riferisce in particolare alla vicenda di Ivan Caraccio) ;per le eventuali violazioni delle regole interne all’associazione. Sempre Montedoro avrebbe provveduto a reperire e distribuire sostanze stupefacenti individuando gli obiettivi (in particolare rapine e furti) per recuperare denaro contante da reinvestire in altri traffici illeciti dell’associazione (droga e attività di riciclaggio, come acquisto di locali per impiantarvi attività di scommesse sportive).

Il “capo”, scorrendo le 237 pagine di motivazioni, è stato attivamente coadiuvato dai due luogotenenti attivi sul territorio: Luca Del Genio (responsabile, tra l’altro, della cassa comune e del controllo del territorio di Casarano, con il contributo di Antonio Andrea Del Genio). Per gli altri comuni Montedoro si sarebbe avvalso di Antonio Cosimo Autunno e Giuseppe Corrado (quest’ultimo responsabile del territorio di Ruffano e Supersano, garantiva il controllo del territorio ed in particolare della Fiera di San Rocco) tra i pochi ad avere un contatto diretto con il capo (agli arresti domiciliari in Liguria).

Depositate le motivazioni il collegio difensivo, composto dagli avvocati Mario Coppola, Giuseppe Corleto, Simone Viva, Elvia Belmmonte, Ladislao Massari, Antonio Venneri, Sergio Luceri, Luigi Rella e Biagio Palamà, potrà depositare ricorso in Appello per ottenere uno sconto della pena emessa a marzo. Nel processo, come parte civile, compariva anche il Comune di Casarano con l’avvocato Francesco Vergine.