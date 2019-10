LECCE – Proseguono le iniziative organizzate in attesa della messa in scena di “Carmen” di Georges Bizet, primo titolo in cartellone dell’edizione 2019 della Stagione Lirica «Opera in Puglia» dell’Orchestra Sinfonica di Lecce e del Salento, previsto sabato 19 (alle 20.45) e domenica 20 ottobre (alle 18) al Teatro Politeama Greco di Lecce.

Uno degli appuntamenti previsti è la matinée con gli studenti prevista domani, giovedì 17 ottobre alle 10 presso il Teatro Politeama Greco. Buoni i risultati di partecipazione delle scuole medie di Lecce e provincia all’iniziativa promossa da OLES nell’ambito del progetto didattico “Studenti all’Opera”, in collaborazione con l’Associazione Teatro Politeama Greco di Lecce. L’apertura della prova generale dell’opera agli studenti intende favorire sempre più l’incontro tra il mondo della scuola e quello del teatro musicale, per permettere ai più giovani di conoscere e apprezzare la musica lirica, permettendo loro di comprenderne i numerosi aspetti della rappresentazione operistica: musica, costumi, canto, scene e ambientazione storica.

La rappresentazione di “Carmen”, in versione integrale e sovratitolata in italiano, sarà illustrata e introdotta agli studenti dal Direttore di Scena, Rosangela Giurgola. È previsto, inoltre, un breve intervento della Presidente del Centro Antiviolenza Renata Fonte di Lecce, Maria Luisa Toto, che dal palco lancerà un messaggio sociale agli studenti sulle problematiche legate al femminicidio, anticipando la Giornata Mondiale sulla Violenza alle donne.

Sempre giovedì 17 ottobre, alle 18.30 nel foyer del Teatro Politeama Greco, il soggetto complesso e inafferrabile di “Carmen” sarà presentato e approfondito dal critico musicale Eraldo Martucci, con esempi audio e video, in una conferenza di presentazione aperta al pubblico, dal titolo “Carmen di Georges Bizet. Conversazione sull’opera”. All’incontro è prevista la partecipazione e l’intervento del regista della nuova produzione di “Carmen”, Giandomenico Vaccari, Presidente e Direttore Artistico di OLES, e il cast dell’opera.

La conferenza è realizzata da OLES in collaborazione con il Teatro Politeama Greco, l’Associazione Amici della Lirica “Tito Schipa” e l’Associazione Festinamente.

Informazioni e biglietti della Stagione Lirica disponibili presso il botteghino del Teatro Politeama Greco di Lecce e online al link: www.politeamagreco.it (tel. 0832.241468).

“Opera in Puglia” è finanziata nell’ambito delle “Azioni di Valorizzazione della cultura e della creatività territoriale – Il sistema musicale in Puglia” a valere sulle risorse FSC Puglia 2014-2020 – Patto per la Puglia, Area di intervento IV “Turismo, cultura e valorizzazione delle risorse naturali”.