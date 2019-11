Puglia

Piogge diffuse anche intense al mattino sul Salento, tempo asciutto altrove con qualche nube sparsa; i fenomeni tenderanno ad attenuarsi nel corso delle ore pomeridiane fino ad esaurirsi completamente in serata. Ampie schiarite sugli altri settori.

Molise

Tempo stabile nel corso della giornata con ampi spazi di sereno al mattino e al pomeriggio; tempo asciutto anche in serata con cieli prevalentemente sereni su tutti i settori.

Basilicata

Piogge nella mattinata sui settori meridionali, asciutto altrove; tempo asciutto al pomeriggio su tutto il territorio con cieli prevalentemente poco nuvolosi. Ampie schiarite nella serata e in nottata.

Locali precipitazioni al Nord fin dal mattino ad iniziare da Liguria e Friuli, prima di un marcato peggioramento a partire dai settori occidentali al pomeriggio. Maltempo diffuso nelle ore serali con acquazzoni, temporali e neve sulle Alpi in calo fino a 1100-1200 metri.

Tempo stabile e generalmente soleggiato sulle regioni centrali nelle ore diurne, salvo locali acquazzoni sull’alta Toscana al pomeriggio. Peggiora in serata e in nottata con fenomeni anche intensi sul versante tirrenico, più asciutto su Marche e Abruzzo.

Giornata all’insegna della variabilità al Sud Italia, con locali piogge e acquazzoni nelle ore diurne specie su Salento, Basilicata, Calabria e Sicilia ma in rapido esaurimento. Tempo instabile invece sulla Sardegna fin dal mattino, con maltempo intenso a partire dalla serata.

Temperature minime in diminuzione, massime stazionarie o in lieve calo.

www.centrometeoitaliano.it