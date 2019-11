LECCE – Le note del preziosissimo Stradivari suonato sapientemente da Anna Tifu, accompagnata dai tre grandi artisti Walter Agus al pianoforte, Fabio Furìa al bandoneón e Giovanni Chiaramonte al contrabbasso con cui forma il “Tango Quartet”, risuoneranno venerdì 29 novembre al Teatro Apollo di Lecce in occasione del concerto dal titolo “Next Tango”. Una serata magica accompagnerà gli spettatori tra i brani del musicista e compositore argentino Astor Piazzolla, del bandoneonista Fabio Furìa ed i duetti violino-pianoforte portati in scena grazie al talento della celebre e talentuosa violinista sarda, per uno spettacolo che si preannuncia indimenticabile.

Passato, presente e futuro condensati in un unico ed insolito viaggio nella storia del tango. Fusione e contaminazione, tradizione ed innovazione, ma anche equilibrio, tecnica, immaginazione ed improvvisazione. Dal punto di vista stilistico e compositivo sono questi gli elementi che caratterizzano “Next Tango”. Il risultato è un’interessante sintesi tra il mondo sonoro del jazz e quello del tango nuevo. Un mélange di forza e passione, energia e pathos, in cui si riconoscono suggestioni classiche, nel rigore della composizione ispirata all’equilibrio della forma e al contrappunto dei grandi del passato, ma pur sempre con uno sguardo alle avanguardie contemporanee.

Uno spettacolo innovativo, nel quale le dimensioni del tempo e dello spazio si piegano fino ad incontrarsi, guidando l’ascoltatore in un percorso emozionante e seducente dal Tango tradizionale, fino alle influenze jazz e d’avanguardia di Astor Piazzolla e alle composizioni originali di Fabio Furìa. Un’esperienza artistica in cui il tango giunge fino alla sua massima evoluzione, trasformato, rivoluzionato. Non solo musica, dunque, ma Arte, nella sua accezione più ampia e moderna. Una produzione frutto di un vero e proprio percorso di ricerca e sperimentazione, fondato sul confronto e l’interazione tra i generi e gli stili. Così, suoni, immagini e parole si fanno poesia, in un itinerario musicale in cui la precisione di una raffinata tecnica compositiva si unisce alla profonda sensibilità melodica ed all’improvvisazione passionale nel virtuosismo esecutivo di una formazione tutta italiana, in un repertorio profondamente jazz e di contaminazione, evocativo ed emozionale.

PROGRAMMA MUSICALE

Astor Piazzolla – Michelangelo ‘70

Fabio Furia – Vals Jazz

Astor Piazzolla – Escualo

Fernando Otero – Paginas de Buenos Aires

Emilio Balcarce – La Bordona

Leonardo Teruggi – Cuentos Graves

Leonardo Teruggi – Milonga en 6

Astor Piazzolla – Milonga del Angel

Astor Piazzolla – Muerte del Angel

Astor Piazzolla – Resurreccion del Angel

