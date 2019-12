PUGLIA – “Incontrare le persone che hanno conosciuto mia figlia mi emoziona sempre molto. A Taranto si che ne vedrò tante, incontrerò i loro sguardi e i loro sorrisi, gli stessi che ha incontrato mia figlia Nadia. Sarà come rivederla”.

Margherita Toffa, mamma di Nadia, la giornalista e conduttrice de “Le Iene” scomparsa prematuramente il 13 agosto scorso, si prepara al tour Tarantino che la vedrà impegnata la giornata di domani, durante la quale parteciperà all’intitolazione a Nadia Toffa del reparto è oncoematologia pediatrica del Ss Annunziata, prevista per domani, venerdì 20 dicembre, alle 10.00; e anche in quella di sabato 21 dicembre.

Nella mattinata di domani, subito dopo la cerimonia di intitolazione, la signora Margherita farà una breve visita presso il Mini Bar di Ignazio D’Andria, che insieme a Nadia ha dato vita al progetto dell’associazione Arcobaleno “Ie jesche pacce pe te” (in tarantino, “Io sono pazzo di te”), progetto attraverso il quale sono stati raccolti i fondi per realizzare il reparto di oncoematologia pediatrica. Alle 18 la signora Margherita saluterà le mamme dei bimbi dell’oncologico presso la cremeria di viale Ionio, nella frazione tarantina di San Vito.

Sabato mattina, invece, alle 10.00, prenderà parte alla messa in suffragio della figlia Nadia che si terrà nella parrocchia Gesù Divin lavoratore nel quartiere Tamburi di Taranto. Anche in quell’occasione, subito dopo la messa, si fermerà per un saluto alle famiglie dei bambini del quartiere Tamburi nella sagrestia. Poi ripartirà per Brescia.