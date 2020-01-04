Interviste al capitano della New Amatori Soleto e al mister della FC Technology Dental Lecce
RISULTATI:
GIOVENTU’ MERINE NUOVA FRIGOLE 1 0
PRO PATRIA LECCE FARMACIA VERGINE GALATINA 2 1
AMATORI SOGLIANO TEAM MAGGIORE ARREDA 2 1
AMATORI SOLETO FC TECHNOLOGY DENTAL LECCE 5 2
RONDINELLE CALIMERA BAR TERZO TEMPO LEQUILE 0 2
MAVIMED GALATINA AMATORI STERNATIA 2 2
THE KING OF GRAPHIC Riposo
INTEREDIL SAN DONATO QUEENS PUB MONTERONI 2 0
PIZZERIA LA SCALA SPARTAK LECCE 3 4
CLASSIFICA:
BAR TERZO TEMPO LEQUILE 31
INTEREDIL SAN DONATO 27
MAVIMED GALATINA 27
AMATORI STERNATIA 27
TEAM MAGGIORE ARREDA 24
NUOVA FRIGOLE 24
THE KING OF GRAPHIC 23
GIOVENTU’ MERINE 22
AMATORI SOGLIANO 20
RONDINELLE CALIMERA 17
TECHNOLOGY DENTAL LECCE 16
SPARTAK LECCE 15
QUEENS PUB MONTERONI 14
FARMACIA VERGINE GALATINA 13
PRO PATRIA LECCE 13
PIZZERIA LA SCALA 10
NEW AMATORI SOLETO 10 CLASSIFICA MARCATORI:
MATTEO SPEDICATO TEAM MAGGIORE ARREDA 15
ANDREA D’AMBLE’ THE KING OF GRAPHIC 12
FERRARI DIEGO GIOVENTU’ MERINE 11
PEZZUTO EMANUELE GIOVENTU’ MERINE 11
PANTALEO MARTI AMATORI STERNATIA 11
ALESSIO DE MATTEIS FARMACIA VERGINE GALATINA 10
GIANLUCA PERRONE INTEREDIL SAN DONATO 9
ALESSANDRO GRANDE INTEREDIL SAN DONATO 8
MATTEO PADOVANO TECHNOLOGY DENTAL LECCE 8
LUCA TRAFICANTE TEAM MAGGIORE ARREDA 8