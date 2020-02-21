AI nostri microfoni i dirigenti dello Spartak Lecce e della Technology dental Lecce.
RISULTATI:
THE KING OF GRAPHIC – NUOVA FRIGOLE 2 1
AMATORI STERNATIA – INTEREDIL SAN DONATO 5 3
BAR TERZO TEMPO LEQUILE – PIZZERIA LA SCALA 1 3
FTECHNOLOGY DENTAL LECCE – SPARTAK LECCE 3 2
QUEENS PUB MONTERONI – MAGGIORE ARREDA 2 2
PRO PATRIA LECCE Riposo
GIOVENTU’ MERINE – MAVIMED GALATINA 4 1
FARMACIA VERGINE GAL – RONDINELLE CALIMERA 2 3
AMATORI SOGLIANO – NEW AMATORI SOLETO 0 3
CLASSIFICA:
BAR TERZO TEMPO LEQUILE 46
THE KING OF GRAPHIC 41
AMATORI STERNATIA 41
INTEREDIL SAN DONATO 37
MAVIMED GALATINA 37
TEAM MAGGIORE ARREDA 31
NUOVA FRIGOLE 28
QUEENS PUB MONTERONI 25
GIOVENTU’ MERINE 25
RONDINELLE CALIMERA 24
TECHNOLOGY DENTAL LECCE 24
PIZZERIA LA SCALA 23
AMATORI SOGLIANO 20
SPARTAK LECCE 19
FARMACIA VERGINE GALATINA 18
PRO PATRIA LECCE 17
NEW AMATORI SOLETO 13