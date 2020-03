SALENTO – “Il grande lavoro profuso in questi lunghi giorni tra videoconferenze e telefonate ascoltando attivamente le Imprese e i Lavoratori del territorio ( e non solo Pugliese)” dichiara il Presidente Nazionale Cosimo Damiano Carlucci (UAI-FNGI) “ci sta ripagando del lavoro svolto. Ci auspichiamo che essere al fianco ed in prima linea con le nostre aziende, che oggi vedono il buio in un momento difficilissimo, li ripaghi portando più serenità e sapendo di avere una Confederazione forte come lo è UAI – Unione Artigiani Italiani e delle PMI al proprio fianco”

“Da lunedì mattina” conclude Carlucci “saremo al lavoro a siglare gli accordi per la cassa integrazione con le Imprese del territorio,i loro professionisti e le parti sindacali.” Ringrazio tutto lo staff Nazionale UAI per il pieno ed impeccabile supporto nell’enorme gioco di squadra capeggiata da Giuseppe Zannetti Dirigente Generale e Gabriele Tullio Presidente Nazionale che in questi attimi non hanno lasciato le Imprese e le sedi territoriali da sole a combattere per i diritti del lavoro e della produttività italiana.”