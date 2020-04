LECCE – “Venerdì 17 aprile (dalle 18:50 sulla pagina facebook e sul canale youtube di Conversazioni sul futuro) nuovo appuntamento con “Sette meno dieci“, rassegna web ideata e condotta da Gabriella Morelli e Pierpaolo Lala. Dal lunedì al venerdì, dalle 18:50 alle 20:20, la rassegna, nata dalla collaborazione tra Conversazioni sul futuro, Io non l’ho interrotta e Coolclub, propone incontri, dibattiti su tanti argomenti, presentazioni di libri e dischi e altre sorprese.

La seconda settimana di “programmazione” si concluderà con “Consenso e dissenso sui social: meme, like, bufale” con, tra gli ospiti, Bruno Mastroianni (nel riquadro), filosofo e social media manager, Celestina Pistillo, responsabile Digital Ufficio Stampa Rai, Simone Cosimi, giornalista e autore del volume “Per un pugno di like. Perché ai social network non piace il dissenso” (Città Nuova). Ascesa e possibile declino del pollicione che ha cambiato il mondo. Un saggio che si occupa di una questione piccola, vicina, ordinaria – quel “mettere like” che facciamo decine di volte al giorno – per mostrarne la grandezza, la serietà e gli effetti che ha sul nostro vivere in società.

Non si tratta di un testo apocalittico che sfrutta lo spaesamento dato dalla rivoluzione digitale per trasformarlo in facile invettiva contro l’invasione della tecnologia delle nostre vite, ma di una riflessione che, nel ripercorrere la storia del like e i suoi meccanismi, ha come esito quello di chiamare a una maggiore responsabilità e partecipazione tutti gli utenti dei social network, e non solo”.