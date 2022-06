Oltre cinque mesi trascorsi tra carcere e domiciliari ma era innocente: Stato risarcirà un imprenditore

TREPUZZI (Lecce) – Ha trascorso quasi due mesi in carcere e altri tre ai domiciliari perché ritenuto un presunto esponente di un gruppo di cravattari che avrebbe taglieggiato commercianti del Nord Salento. Fernando Miglietta, 49enne di Trepuzzi, imprenditore attivo nel settore dell’alluminio, però, era innocente. Non avrebbe mai preteso denaro e taglieggiato imprenditori ridotti al lastrico nell’ambito dell’indagine “Shylock”, una delle più imponenti operazioni antiusura condotte nel Salento nell’ultimo decennio. Lo hanno stabilito i processi di primo e di secondo grado e ora per quell’ingiusta detenzione Fernando Miglietta verrà risarcito.

La sezione promiscua della Corte d’Appello di Lecce (Presidente estensore Giovanni Surdo, consiglieri Antonia Martalò e Adele Ferraro) ha condannato il Ministero dell’Economia e delle Finanze a risarcire il ricorrente con 25mila euro. Un risarcimento, seppur minimi, per le sofferenze patite da un uomo che era accusato di associazione a delinquere e di diversi episodi di usura ed estorsione. E che avevano condizionato la serenità personale e familiare dell’imputato.

I processi, però, hanno riabilitato l’immagine dell’uomo riabilitando agli occhi di chi, forse troppo precipitosamente, aveva emesso sentenze mediatiche prima di attendere i verdetti nelle aule di giustizia. Sia in primo che in secondo grado l’imputato è stato giudicato innocente nonostante la Procura generale non si fosse arresa dopo un primo verdetto assolutorio. Impugnò l’assoluzione disposta dal Tribunale di Lecce nell’aprile del 2014. In Appello, però, l’11 novembre del 2016, i giudici confermarono l’orientamento dei colleghi del primo grado di giudizio. E Miglietta si è così tolto dal groppone un pesante fardello che lo ha accompagnato per quattro lunghi anni.

Alla luce del verdetto d’innocenza con il suo legale, l’avvocato Salvatore Rollo, ha presentato ricorso per quei due mesi trascorsi in carcere (dal 6 luglio al 30 agosto 2010 per complessivi 56 giorni) e i tre ai domiciliari (fino al 14 dicembre del 2010 per totali 106 giorni). In aula chi lo aveva denunciato nel corso delle indagini non è stato ritenuto attendibile. Dichiarazioni rimaste prive di riscontri esterni. Sono emerse contraddizioni e divergenze che hanno minato la stessa credibilità del dichiarante.

Eppure l’ordinanza di custodia cautelare a carico di Miglietta si fondava proprio sulle dichiarazioni della persona offesa. Tuttavia, la posizione processuale di quest’ultimo era mutata nel corso della deposizione dibattimentale tanto che il Collegio giudicante ne aveva interrotto l’esame e aveva nominato allo stesso un difensore. Peraltro fin dall’interrogatorio reso al pubblico ministero il 28 luglio del 2010, Miglietta aveva negato gli addebiti descrivendo, nel dettaglio, i propri rapporti con la persona offesa. Non mentiva. Lo hanno stabilito due processi e il riconoscimento di un indennizzo che la Corte gli ha concesso.