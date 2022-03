Falesie di Santa Cesarea, Pellegrino: “Cantiere fermo da due mesi. Regione commissari Comune per garantire la fine dei lavori”

“La Regione Puglia intervenga immediatamente anche nominando un commissario ad acta che provveda con poteri sostitutivi alla ripartenza del cantiere. Ulteriori rinvii non sono più ammissibili. La comunità ne paga in termini sia di sicurezza e sia economici con un’altra stagione turistica persa”.

Lo dichiara il presidente di Italia in Comune alla Regione Puglia e candidato consigliere nel collegio di Lecce, Paolo Pellegrino, in merito ai nuovi ritardi sulla messa in sicurezza della falesia di Santa Cesarea Terme, in località Archi e Ciolaro.

“Da ormai due mesi – denuncia Pellegrino – i lavori del cantiere sono fermi per motivi poco chiari, provocando inevitabilmente enormi disagi in una stagione estiva, ormai terminata, che avrebbe dovuto invece segnare un decisivo cambio di passo. La comunità di Santa Cesarea Terme non merita questo ulteriore schiaffo da parte di chi ha la responsabilità tecnica e amministrativa di dare certezza sui tempi. Tutto ciò sta avvenendo in un silenzio assordante e in barba al proficuo lavoro svolto in Regione, appena dieci mesi fa. Ad ottobre scorso infatti, grazie a mie numerose sollecitazioni e interlocuzioni con gli organi preposti, ho ottenuto l’attivazione di un tavolo di lavoro coinvolgendo, tramite un apposito protocollo d’intesa, l’Asset regionale per dare all’amministrazione comunale tutto il supporto tecnico e amministrativo per portare a termine gli interventi di difesa del litorale. Nonostante ciò ci troviamo adesso dinnanzi all’ennesimo stallo, che rischia di vanificare tutti gli sforzi profusi. Non vorremmo mai che tale blocco determinasse finanche la revoca dei circa 5 milioni di fondi Cipe, già stanziati nel lontano 2011. Sarebbe davvero una beffa.

Ricordo a tutti che questa opera di messa in sicurezza è fortemente voluta dalla comunità e dalle tante associazioni, come Amici di Belvedere, che da anni si battono instancabilmente per il recupero di questo tratto di litorale così suggestivo e caratterizzante. Per questo la Regione commissari il Comune nella gestione dei lavori e individui le eventuali responsabilità. Non possiamo tollerare l’ennesima paralisi che rischia di distruggere ancor di più un’economia locale basata principalmente sul turismo e sulle sue bellezze paesaggistiche e naturalistiche”.