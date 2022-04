Nasce a Lecce “S.O.S. Salento contro la cultura socio mafiosa”

28 alle ore 09.00 presso lo studio del dott. Andrea Tafuro sito in Lecce in via Ludovico Ariosto 43, è stata costituita “S.O.S. Salento contro la cultura socio mafiosa” , associazione avente come scopo il contrasto alla crimanalità organizzata.

Soci Fondatori sono :Luigi Budano (Imprenditore ); Antonio Buccoliero (Vice Comandante Legione Carabinieri Abruzzo e Molise e Presidente Vicario del COCER); Fedele Rigliaco( Avvocato ); Roberto Spedicato(Avvocato);Ornella De Giorgi (psicologa psicoterapeuta) :Greco Paola (riabilitatore psichiatrico) : Luigi Faggiano (Impiegato) :Filomena Giannelli (Preside) :Andrea Tafuro(dott. Commercialista);Antonio Pasca (Avvocato); Gianfranco Lattante (Giornalista) e Antonio Verardi (Sindacalista)

all’atto della costituzione si nominano le seguenti cariche

Luigi Budano – Presidente

Antonio Verardi – Vice Presidente

Andrea Tafuro – Tesoriere

Paola Greco – Rapporti Enti Locali e Istituzioni

“S.O.S. Salento – dichiara il Presidente Luigi Budano – è una voce che vuole rompere l’attuale silenzio del nostro Territorio rispetto ai temi dell’antimafia, antiracket ed antiusura.

Non si denuncia, nessuno ne parla, nonostante si viva in un’area in cui le dinamiche del malaffare sono tracciate da innumerevoli inchieste. Viviamo in una situazione sociale molto delicata, nella quale, aggiungendo anche la pandemia come ulteriore motivo di criticità, il sovraindebitamento delle famiglie e delle imprese si pone quale elemento di grave rischio, idoneo a creare svariate opportunità di business per il malaffare.

So cosa significa sentirsi soli in certe situazioni, non avere riferimenti, e so anche, di

contro, quanto è confortante sapere che vi è qualcuno che ti sappia ascoltare ed aiutare.

Le Istituzioni ci sono, noi sentiamo forte il dovere di coadiuvare un percorso di conoscenza di tutti gli strumenti utili ad uscire fuori dal guado ed avere la possibilità di essere finalmente liberi, denunciando.

In questo percorso, la nostra associazione si avvarrà di molteplici figure specializzate, che operano in diversi settori della società civile.

Voglio approfittare per ringraziare pubblicamente tutti i soci fondatori per aver contribuito a

realizzare questo importante strumento associativo.”