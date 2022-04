Pesca, De Benedetto: “La Puglia ha speso solo il 10% dei fondi disponibili: un’altra occasione persa”

Federica De Benedetto, candidata di Fratelli d’Italia alle regionali pugliesi, mette in luce il grave problema dei fondi non spesi dalla Regione Puglia e delle grandi occasioni mancate anche nel campo della pesca: “L’Unione europea ha destinato 89 milioni di euro per la pesca pugliese ma la giunta regionale ha utilizzato solo il 10% di questi fondi.

Emiliano dimentica che, oltre ad essere assessore all’Agricoltura e ad aver sprecato la maggioranza dei fondi europei a disposizione, ha anche la delega alla Pesca e, infatti, anche in questo ambito la giunta regionale ha utilizzato solo il 10% dei fondi a disposizione: un altro fallimento di Michele Emiliano Governatore e di Michele Emiliano assessore all’Agricoltura e Pesca.

Anche su questo tema siamo l’ultima Regione italiana per spesa di fondi comunitari e, come ha ricordato il nostro candidato alla Presidenza della Regione, Raffaele Fitto, “siamo seduti su una montagna di soldi” che la sinistra non ha saputo o voluto utilizzare per le aziende salentine. I pescatori pugliesi hanno bisogno di essere riscattatati dopo 15 anni di sinistra e ora noi abbiamo l’obbligo di impegnarci nel rilanciare la nostra Regione anche in questo settore, che è di primaria importanza, in un territorio che si affaccia su due mari, come il nostro”.