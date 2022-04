Di Maio in Puglia. Laricchia: “Ringrazio Luigi per il sostegno”

“Ringrazio Luigi Di Maio per il suo sostegno e per la sua presenza in Puglia in questo fine settimana e sono felice di annunciare che tornerà anche la prossima settimana.” Dichiara la candidata presidente del M5S e di Puglia Futura alla Regione Puglia Antonella Laricchia. “Della sua vicinanza non ho mai dubitato e me l’ha sempre dimostrato con i fatti. Il M5S è compatto e vuol essere l’alternativa alla vecchia politica di destra e sinistra che tanti danni ha fatto in questi anni: dalla distruzione della sanità territoriale al crimine commesso contro gli agricoltori, perché questo è la mancata spesa delle risorse del PSR. Non avremmo mai potuto allearci con chi ha sempre anteposto i suoi interessi personali a quelli della Puglia.

Nessuno da Roma ci ha mai chiesto di farlo, e le parole di Luigi Di Maio sui palchi pugliesi sono state la migliore risposta alle tante voci circolate in questi mesi, messe in giro da esponenti del Pd per cercare di acchiappare consensi dopo aver perso i loro elettori. Se ne facciano una ragione: a noi non interessano le poltrone, come dimostra anche la nostra battaglia per il taglio di 300 parlamentari e il sì al referendum. Facciamo la battaglia per il sì non perché ci conviene, ma perché è la scelta più giusta. La sola cosa che ci interessa è il bene dei cittadini”.