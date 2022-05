La serie tv della settimana: The Last Kingdom

Per questo fine settimana vi propongo la visione di “The Last Kingdom”, serie tv di genere storico-romanzato, drammatico e azione. Il 25 settembre 2020 è andata in onda la prima puntata della quarta stagione su Premium Action canale di Sky. The Last Kingdom, ovvero l’ultimo regno, narra le vicende di un eroe, sassone di nascita e vichingo nel cuore. Il protagonista, Uhtred di Bebbanburg (Alexander Dreymon), figlio di un aldermanno sassone a seguito di un attacco da parte dei Danesi capeggiati da Ragnar Lothbrok, vede il padre e la sua gente morire nel corso della battaglia. Ciò nonostante pur avendo solo 12 anni decide di impugnare una spada e uno scudo per affrontare il nemico. Il ragazzo nel tentativo di uccidere Ragnar, viene ferito e steso da quest’ultimo ma non si arrende e si rialza, il re dei Vichinghi colpito dal suo coraggio decide di adottarlo, vedendo il lui non un sassone ma un vero e proprio vichingo Danese nello spirito.

Con il passare degli anni Uhtred diventerà un guerriero eccelso, il suo cuore sarà diviso a metà, da una parte batterà per l’Inghilterra, la sua madre terra, all’epoca suddivisa in Anglia Orientale, Mercia, Northumbria e Wessex, dall’altra per il popolo norreno. Avrà modo di mostrare la sua lealtà ad entrambe le fazioni anche se ciò non sarà sempre possibile. Uhtred presterà servizio ad Alfred (David Dawson) che diverrà Alfredo il Grande, re del Wessex e della Mercia. Il ruolo di Uhtred in questa storia sarà determinante, sebbene con il re abbia avuto un rapporto conflittuale, alla fine il sovrano gli riconoscerà di essere stato l’altra faccia della stessa medaglia e di essergli sempre stato fedele condividendo il sogno di un’ Inghilterra unita. Nel corso delle sue avventure il protagonista avrà modo di interagire con vari personaggi quali Ragnar il giovane, figlio di Ragnar, fratello adottivo di Uhthed che gli salverà più volte la vita, dimostrandogli che la loro fratellanza perdurerà negli anni pur non essendo di sangue, Brida, una ragazza sassone cresciuta con lui tra i vichinghi, diventerà la sua prima amante, la donna pur avendo un carattere a volte un po’ irascibile è dolce e leale verso Uhtred.

Link Sponsorizzato

Un personaggio iconico e spirituale è Padre Beocca, un prete dall’animo pio e virtuoso, figura paterna e mentore di Uhtred sin da quando era un bambino. Infine è giusto e doveroso nominare tra i tanti personaggi il perfido zio di Uhtred, Aelfric deciso ad eliminare il nipote già da quando era piccolo, per sottrargli il posto di aldermanno di Bebbanburg, maestosa roccaforte del regno della Northumbria. Il posto di aldermanno spettante di diritto ad Uhtred gli è stato usurpato dall’ignobile zio. In questa quarta stagione dopo tante avventure, disavventure e dopo aver svolto altre missioni, l’uomo avrà il modo di affrontare questa vicenda personale e familiare, cercando a tutti i costi di riprendersi la sua dimora con ciò che gli spetta. The Last Kingdom è una serie d’avventura entusiasmante, coinvolgente che offre anche alcune volte dei caratteri fantasy, la recitazione è d’élite, la scenografia è mozzafiato, la regia è d’autore, la sceneggiatura da manuale. Gli amanti del genere storico, azione e avventura non devono perderselo per nessuna ragione al mondo.