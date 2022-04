La storia degli “Amici del Pugilato” continua nel nome di Tony Mannarini

Una storia lunga oltre 50 anni che profuma di boxe vecchio stampo. Come quella degli “Amici del Pugilato”, storica associazione leccese presieduta da Benito Urso che in tanti anni ha cresciuto e allevato decine e decine di talenti del territorio salentino. Insieme al presidente, la figura del tecnico Tony Mannarini incarna perfettamente lo spirito della società sita in viale Roma, che ad conta un centinaio di amatori e un manipolo di pugili agonisti. Dopo aver appeso i guantoni al chiodo, Mannarini ha intrapreso la carriera da tecnico allenando tantissimi atleti e inculcando loro i valori del sacrificio e dell’umiltà.

Insegnamenti tramandati dal grande maestro Severino Gagliardi, che sino a dieci anni fa era il punto di riferimento degli Amici del Pugilato. Quest’anno la pandemia da coronavirus ha rallentato l’attività dell’antica associazione pugilistica, ma nonostante tutto l’attività della palestra diretta da Mannarini ha ripreso a pieno ritmo. Tra gli agonisti figurano i nomi dei Seconda Serie Lorenzo Greco, Tiziana Giannitelli, Andrea Lamarina e del Prima Elite Alessio Morabito. Pugili allenati dal tecnico leccese coadiuvato dagli aspiranti tecnici Mirko Siciliano, Cosimo Scippa e Ilario Petrachi. E a breve lo staff si allargherà a Marco Infantini e Gianluca Scorrano, in procinto di conseguire l’attentato di aspirante tecnico.

Link Sponsorizzato

“Pugilisticamente sono nato agli Amici del Pugilato e morirò agli Amici del Pugilato – dice con onore il maestro Mannarini -. Questa società è nata negli anni ‘60 dalle menti di maestro Toticchio Solombrino, Benito Urso e Tristano Tramonti. Da quando sono diventato tecnico non ho mai allenato potenzialmente dei campioni, ma ragazzi promettenti che per mancanza di continuità e scarso impegno non si sono evoluti”.

Un messaggio chiaro da parte di Mannarini rivolto alle nuove generazioni: “Purtroppo dal punto di vista caratteriale stiamo scendendo ai minimi storici – prosegue -. I ragazzi stanno cambiando e non vedo più la passione e la determinazione che c’era una volta. Anche i presupposti non sono più quelli di un tempo. i ragazzi vogliono mettere i guantoni per diventerà cattivi, rabbiosi. E questo mi rammarica molto. Prima invece si cercava di tramutare la rabbia in una disciplina fatta di regole rigide. Perché il pugilato deve essere prima di tutto uno stile di vita. Mi auguro che un Lecce possa beneficiare di un grande impianto sportivo dedicato unicamente agli sport da ring che incentiverebbe tutto il movimento. Si tratta chiaramente di un sogno, ma noi tutti dobbiamo coccolare questa ambizione per il bene del pugilato.”

1 of 3

Link Sponsorizzato