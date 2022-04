L’illuminazione che volevi è su ZioTester.it

L’assistenza di esperti per la corretta illuminazione degli ambienti, dalla cucina al bagno, con guide dedicate, è uno dei servizi esclusivi di ZioTester (www.ziotester.it). Un plus che si unisce a un ampio catalogo di articoli per illuminare casa e ufficio, garanzia fino a due anni sui prodotti, pagamenti sicuri e consegne gratuite per acquisti superiori a 49 euro. Anche cumulando gli ordini con gli altri portali del network.

Sì, perché ZioTester fa riferimento a BestBuying Srl: realtà nata in Abruzzo e presente da diversi anni nell’e-commerce. Ne fa parte anche Vaporoso, il negozio digitale di sigarette elettroniche diventato ormai un punto di riferimento per moltissimi vaper italiani. Tutti i siti della rete hanno un carrello condiviso, che consente di pagare una sola spedizione per più acquisti.

Tutto per l’illuminazione di casa e azienda: dai cavi ai sensori di movimento

Su www.ziotester.it c’è tutto il necessario per l’illuminazione di ambienti interni ed esterni di casa, azienda e ufficio. Dalle lampadine led alle plafoniere fino alle strip led, passando per prodotti alogeni, fluorescenti e a incandescenza. In catalogo trovano posto inoltre materiale elettrico, cavi al metro, torce e batterie. E persino una sezione dedicata a prodotti per sicurezza e igiene, come mascherine protettive, lampade sterilizzanti, visiere e gel mani.

Nella sezione Materiale Elettrico, invece, sono presentati sensori di movimento, multiprese, strumenti di misurazione, alimentatori, trasformatori, interruttori per cavi, placche e molto altro ancora, con decine di alternative per ogni tipologia di articolo.

I prodotti hanno marcatura CE e sono garantiti per due anni. Trovare quello giusto è un gioco da ragazzi, grazie all’organizzazione in sei categorie, consultabili comodamente dal menu orizzontale. In caso di dubbi o bisogno di informazioni sulle procedure di acquisto, il servizio di assistenza è a disposizione del cliente. Ed è attivo anche nel post-vendita.

La sezione Blog invece contiene guide alla scelta dei prodotti: contenuti utili per avere la certezza di acquistare esattamente ciò di cui si ha bisogno. Tra i temi trattati ci sono le procedure per lo smaltimento delle lampadine, e i parametri per protezione e resistenza.

Quanto ai metodi di pagamento, sono usati PayPal, carta di credito, bonifico e contrassegno. Le transazioni online sono protette con la codifica SSL. La consegna avviene tramite corriere espresso in 24- 72 ore e non sono previste spese per ordini a partire da 49 euro. In alternativa è possibile ritirare la merce in sede.