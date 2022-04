Sacchi di sabbia prelevati senza autorizzazione per realizzare argini contro l’erosione: tre aree sequestrate

TORRE LAPILLO (Lecce) – A seguito sopralluoghi demaniali i militari dell’Ufficio Locale Marittimo di Torre Cesarea hanno verificato che un ingente quantitativo di sabbia prelevata senza alcun titolo autorizzativo rilasciato dagli Enti Preposti (Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di Brindisi Lecce e Taranto, Autorizzazione Paesaggistica Comunale e Autorizzazione della Provincia VIA), fosse stata movimentata, riempita in sacchi e trasportati in tre distinti lotti di terreno in aree private nella piena disponibilità di tre strutture turistico ricreative di Porto Cesareo, al fine di essere successivamente utilizzata per la realizzazione di argini invernali atti a prevenire l’erosione costiera in Località Belvedere e Torre Lapillo di Porto Cesareo.

Tra l’altro per la seguente attività la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di Brindisi Lecce e Taranto aveva espresso parere negativo. Complessivamente sono stati sottoposti a sequestro le aree oggetto in proprietà privata pari a circa 176 mq nel quali erano allocati circa 240 mq di sabbia contenuti in sacchi e denunciati tre individui per violazione degli artt. Art. 181 D.Lgs. 42/2004 (Opere eseguite in assenza di autorizzazione su zone sottoposte a vincolo paesaggistico); Art.734 Codice Penale (distruzione o deturpamento di bellezze naturali); Art. 256 comma 2 del Testo Unico Ambientale “Attività di gestione dei rifiuti non autorizzata”.

