“Trofeo Vittorio Fersini”, Elia Aggiano dell’Airone Leo Constructions secondo ad un soffio da Cosimo De Santis

COLLEPASSO (Lecce) – Per poco più di mezzo secondo Elia Aggiano non è riuscito nell’impresa di salire sul gradino più alto del podio del “Trofeo Vittorio Fersini – Memorial Gianluca Palumbo”. Il portacolori dell’Airone Leo Constructions si è piazzato alle spalle di Cosimo De Santis del Team Pignuni Racing, che si è aggiudicato al fotofinish la gara a circuito su strada svoltasi domenica scorsa a Collepasso con il tempo di 01:47:09,403. Aggiano si è reso comunque protagonista di un’ottima prestazione facendo registrare il tempo di 01:47:10,090 sul tracciato di 6 chilometri ripetutosi per ben 72 volte su un totale di 72 chilometri.

Il brindisino ed ex professionista del gruppo ciclistico leccese presieduto da Ivano Telesca, ha preceduto Luca Celli del Team Bruma Investigazioni Conversano (01:47:10,669), che si è dovuto accontentare della terza piazza d’onore. Dopo il settimo piazzamento conquistato a Carosino da Valerio Garofalo, l’Airone Leo Constructions ha fatto un enorme passo in avanti con il secondo posto conquistato a Collepasso dal suo ciclista di punta. La manifestazione è stata organizzata dalla Asd Ciclistica Collepassese.

I corridori sono partiti da Piazza Dante dando vita ad una corsa entusiasmante nell’ambito dello storico circuito su strada riservato alle categorie Master. Al termine della gara si è svolta la ricca cerimonia di premiazione nel rispetto delle norme anti coronavirus.