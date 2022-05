Il difensore giallorosso Claud Adjapong è stato convocato in Nazionale Under 21 in occasione delle gare Islanda – Italia (Reykjavík – 9 ottobre) e Italia – Repubblica d’Irlanda (Pisa – 13 ottobre) valevoli come Qualificazioni ai Campionati Europei Under 21.

Se dovesse scendere in campo, Adjapong sarebbe il ventiduesimo calciatore giallorosso ad aver indossato l’azzurro.

