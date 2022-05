Agenti in monopattino: dalla prossima settimana attivo il servizio

LECCE – Dalla prossima settimana partirà in città un nuovo servizio. Su iniziativa del Settore Mobilità sono stati assegnati al Comando di Polizia Locale due monopattini “Bitmobility”.

“Questi mezzi consentiranno a una pattuglia composta da due agenti di controllare le zone a traffico limitato e le aree pedonali con particolare attenzione al rispetto delle condizioni di accessibilità di attraversamenti pedonali, piste ciclabili, stalli di sosta destinati ai veicoli dei portatori di handicap, nella zona tra piazza Mazzini, via Trinchese ed il centro storico – dichiara l’assessore alla Polizia Locale e Sicurezza Sergio Signore – La Polizia Locale, con la speciale pattuglia in monopattino, dalla prossima settimana sarà impegnata ancora di più per far rispettare a chi usa questi mezzi le regole della strada. I monopattini elettrici sono una grande opportunità per la città, l’invito è a farne un uso intelligente e responsabile”.

Link Sponsorizzato

Attenzione dunque al rispetto delle regole del Codice della strada. Gli utilizzatori dei monopattini elettrici devono dunque essere consapevoli che non si possono trasportare passeggeri, che i minori di 18 anni devono utilizzarlo indossando il casco, che i minori di 14 anni non possono utilizzarlo, che da mezz’ora prima del tramonto per utilizzarlo occorre indossare il giubbetto rinfrangente, che sulle strade non si utilizza il monopattino controsenso.