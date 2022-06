Andare Oltre. Nuovo Direttivo Provinciale, alla guida Giulia Puglia

“Il futuro inizia , non ”. Facendo proprie queste parole di Giovanni Paolo II il movimento Andare Oltre è nuovamente in marcia nel Salento. Archiviata la fase elettorale, con l’enorme successo dei candidati di Andare Oltre all’interno della lista “Emiliano Sindaco di Puglia”, il movimento guidato da Pippi Mellone, si organizza per consolidare e far crescere la propria forza, a partire da un nuovo Direttivo Provinciale, che sarà guidato da Giulia Puglia, la candidata più votata della lista durante le ultime elezioni regionali.

A far parte del Direttivo saranno la coordinatrice provinciale Giulia Puglia, assessore alle attività produttive a Nardò e candidata alle regionali, nelle quali ha raccolto 6059 preferenze; il vice coordinatore provinciale Andrea Antonucci, consigliere comunale a Vernole, il Segretario Politico Massimo Fragola; i dirigenti provinciali: Chiara Montefrancesco, leccese e candidata alle regionali, nelle quali ha raccolto 816 preferenze; Diego Garzia, capogruppo del Movimento in Consiglio comunale a Galatina, anch’esso candidato alle ultime elezioni regionali, con 814 consensi; Francesco Schito, candidato sindaco a Porto Cesareo nelle elezioni scorso, con 1317 voti (il 33,75%); Giuseppe Pede e Roberto Tarantino, rappresentanti del movimento rispettivamente a Copertino e Aradeo.

“Con i militanti di Andare Oltre – commenta Giulia Puglia – ci siamo sempre chiesti cosa avremmo potuto fare per migliorare la vita dei cittadini e, ogni volta che ne abbiamo avuto l’occasione, lo abbiamo fatto, senza mai pensare se ciò fosse di destra o di sinistra. Abbiamo sempre agito con la convinzione di fare delle azioni positive per le nostre imprese, per le persone che vivono, lavorano o visitano il Salento, per l’ambiente e i nostri amici animali. Con questo spirito, in un momento veramente difficile per le imprese e le partite iva, per le famiglie e per tutti noi, affronteremo il futuro. Un futuro che inizia e non , perché il futuro è speranza ma anche impegno, studio e progettualità.

Nella mia visione di futuro – conclude Puglia – soprattutto in tempi così complicati come quelli che stiamo vivendo, questa speranza e questo impegno devono essere al servizio della comunità. Con la guida del nostro capo politico Pippi Mellone ora è il momento di costruire, con lealtà e spirito di sacrificio, una forza ancora più determinante per il Salento. Su questa visione e con questi valori fonderemo il nostro impegno a servizio dei 96 comuni salentini”.